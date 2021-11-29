Астрологи не радять сьогодні брати на себе багато обов'язків. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Овнів

Овнам цього тижня треба позбутися всіх образ. Це не лише позитивно вплине на вашу карму, але й покращить ваше самопочуття.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Тельців

Сьогодні ви будете активними, але постарайтеся не розсіяти свою енергію на другорядні речі. Дозвольте собі відпочинок лише за умови, якщо зробите всі важливі справи.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Близнюків

Близнюки сьогодні будуть не дуже рішучими. Якщо не зможете досягнути мети – не варто одразу засмучуватися та опускати руки. Цей досвід вам допоможе в майбутньому.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Раків

Спокійно прийміть те, що відбувається у вашому житті. День буде неспокійним, але завжди так не буває, тому згодом все покращиться.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Левів

У цей день Левам, як ніколи, буде потрібна підтримка родичів та друзів. Зробити правильний вибір вам допоможе кохана людина.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Дів

На Дів чекає позитивний день. Всі ваші старання не пройдуть марно. Собою будете задоволені не лише ви, але й оточуючі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Терезів

Робочі справи Терезів підуть вгору, однак будьте уважними і покладайтеся лише на власні сили. Колегам не варто довіряти в цей день.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Скорпіонів

Перша половина дня вдала для фінансових операцій. У цей період добре укладати вигідні умови та просити збільшення зарплати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Стрільців

Стрільці сьогодні відчують прилив сил та енергії. Відкрийтеся в цей день новим враженням і можливостям.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Козерогів

У першій половині дня ви будете схильні до апатії та поганого настрою, однак вже після обіду ситуація зміниться на краще.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Водоліїв

За Водоліями в цей день можна спостерігати пік життєвого тонусу та енергії. Ближче до вечора вас чекає доленосне знайомство.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 листопада 2021 для Риб

На Риб чекає переломний день. Ви вирішите для себе важливі питання в особистому житті. Астрологи кажуть, що ви стоїте на порозі важливих змін у своєму житті.