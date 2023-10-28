Гороскоп на 28 жовтня: якою буде п'ятниця для кожного знаку зодіака
Гороскоп на 28 жовтня радить Близнюкам взятися в цей день за важливі справи. На Раків чекає енергетично важкий день. Діви мають можливість пережити романтичну пригоду.
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Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Овнів
Овнам варто в цей день втриматися від розваг та веселощів. Побудьте наодинці з собою та спробуйте вирішити всі нагальні питання, які вас турбують.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Тельців
Тельці сьогодні мають всі шанси витратити гроші на непотрібні нам речі. Щоб не шкодувати за грошима – чітко визначте для себе, що саме вам зараз найбільше потрібне.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Близнюків
Близнюкам сьогодні обов’язково варто взятися за вирішення важливих справ. Однак не робіть кілька завдань водночас, до всього приступайте по черзі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Раків
На Раків у цей день чекає енергетично важкий день. Вам буде важко керувати своїми емоціями, ймовірна сварка з близькими людьми та навіть розрив стосунків.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Левів
День чудово підходить для навчання у другій половині дня. Від ранку максимально увагу приділіть роботі та важливим для вас проєктам.
Діва (23 серпня - 22 вересня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Дів
Діви мають в цей день прекрасну можливість пережити романтичну пригоду. Ймовірно, ви зустрінете людину, яка подарує вам неймовірні емоції.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Терезів
На Терезів чекає зустріч з давніми друзями, яких ви давно не бачили. Астрологи кажуть, що день буде енергетично сильним, тож ви зможете вирішити всі заплановані справи.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Скорпіонів
Скорпіони в цей день перебуватимуть не в зовсім хорошому настрої. Замість того, щоб думати про себе, ви будете думати про людей, які вас кинули та навіть ніколи не згадують.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Стрільців
На Стрільців чекає кризова ситуація. У п’ятницю ви втратите чимало коштів, тож вам доведеться звертатися за допомогою до родичів та близьких.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Козорогів
На Козерогів чекають серйозні зміни в житті. Ви нарешті покинете свою зону комфорту та почнете робити те, що приноситиме вам задоволення.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Водоліїв
Астрологи радять в цей день Водоліям йти за покликом серця. Ви можете скористатися своїми талантами та знайти свою роботу мрії.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Риб
Риби в цей день будуть надзвичайно повільними. Астрологи кажуть додати трохи активностей хоч і в останній робочий день, інакше проведете в такому стані всі вихідні.