Гороскоп на 28 жовтня: якою буде п'ятниця для кожного знаку зодіака

Гороскоп на 28 жовтня радить Близнюкам взятися в цей день за важливі справи. На Раків чекає енергетично важкий день. Діви мають можливість пережити романтичну пригоду.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Овнів

Овнам варто в цей день втриматися від розваг та веселощів. Побудьте наодинці з собою та спробуйте вирішити всі нагальні питання, які вас турбують.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Тельців

Тельці сьогодні мають всі шанси витратити гроші на непотрібні нам речі. Щоб не шкодувати за грошима – чітко визначте для себе, що саме вам зараз найбільше потрібне.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Близнюків

Близнюкам сьогодні обов’язково варто взятися за вирішення важливих справ. Однак не робіть кілька завдань водночас, до всього приступайте по черзі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Раків

На Раків у цей день чекає енергетично важкий день. Вам буде важко керувати своїми емоціями, ймовірна сварка з близькими людьми та навіть розрив стосунків.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Левів

День чудово підходить для навчання у другій половині дня. Від ранку максимально увагу приділіть роботі та важливим для вас проєктам.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Дів

Діви мають в цей день прекрасну можливість пережити романтичну пригоду. Ймовірно, ви зустрінете людину, яка подарує вам неймовірні емоції.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Терезів

На Терезів чекає зустріч з давніми друзями, яких ви давно не бачили. Астрологи кажуть, що день буде енергетично сильним, тож ви зможете вирішити всі заплановані справи.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони в цей день перебуватимуть не в зовсім хорошому настрої. Замість того, щоб думати про себе, ви будете думати про людей, які вас кинули та навіть ніколи не згадують.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Стрільців

На Стрільців чекає кризова ситуація. У п’ятницю ви втратите чимало коштів, тож вам доведеться звертатися за допомогою до родичів та близьких.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Козорогів

На Козерогів чекають серйозні зміни в житті. Ви нарешті покинете свою зону комфорту та почнете робити те, що приноситиме вам задоволення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Водоліїв

Астрологи радять в цей день Водоліям йти за покликом серця. Ви можете скористатися своїми талантами та знайти свою роботу мрії.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 жовтня 2023 для Риб

Риби в цей день будуть надзвичайно повільними. Астрологи кажуть додати трохи активностей хоч і в останній робочий день, інакше проведете в такому стані всі вихідні.