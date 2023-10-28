Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Овнов
Овнам стоит в этот день воздержаться от развлечений и веселья. Побудьте наедине с собой и попробуйте решить все беспокоящие вас вопросы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Тельцов
У тельцов сегодня есть все шансы потратить деньги на ненужные нам вещи. Чтобы не жалеть за деньгами – четко определите для себя, что именно вам сейчас больше всего нужно.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Близнецов
Близнецам сегодня обязательно следует взяться за решение важных дел. Однако не делайте несколько задач одновременно, ко всему приступайте поочередно.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Раков
Раков в этот день ожидает энергетически тяжелый день. Вам будет тяжело управлять своими эмоциями, вероятная ссора с близкими людьми и даже разрыв отношений.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Львов
День отлично подходит для обучения во второй половине дня. С утра максимально внимание уделите работе и важным для вас проектам.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Дев.
Девы имеют в этот день прекрасную возможность пережить романтическое приключение. Вероятно, вы встретите человека, который подарит вам невероятные эмоции.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Весов
Весов ждет встреча с давними друзьями, которых вы давно не видели. Астрологи говорят, что день будет энергетически сильным, так что вы сможете решить все запланированные дела.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Скорпионов
Скорпионы в этот день будут не в совсем хорошем настроении. Вместо того чтобы думать о себе, вы будете думать о людях, которые вас бросили и даже никогда не вспоминают.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Стрельцов
Стрельцов ждет кризисная ситуация. В пятницу вы потеряете немало средств, так что вам придется обращаться за помощью к родственникам и близким.
Козорог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Козорогов
Козерогов ждут серьезные изменения в жизни. Вы наконец-то покинете свою зону комфорта и начнете делать то, что будет доставлять вам удовольствие.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Водолеев
Астрологи советуют в этот день Водолеям следовать зову сердца. Вы можете использовать свои таланты и найти свою работу мечты.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 октября 2023 года для Рыб
Рыбы в этот день будут очень медленными. Астрологи говорят добавить немного активностей хоть и в последний рабочий день, иначе проведете в таком состоянии все выходные.