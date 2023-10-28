Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Обратите внимание С вещами на выход: 3 знака зодиака, которых в ноябре ждет крах в карьере

Гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Овнов

Овнам стоит в этот день воздержаться от развлечений и веселья. Побудьте наедине с собой и попробуйте решить все беспокоящие вас вопросы.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Тельцов

У тельцов сегодня есть все шансы потратить деньги на ненужные нам вещи. Чтобы не жалеть за деньгами – четко определите для себя, что именно вам сейчас больше всего нужно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Близнецов

Близнецам сегодня обязательно следует взяться за решение важных дел. Однако не делайте несколько задач одновременно, ко всему приступайте поочередно.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Раков

Раков в этот день ожидает энергетически тяжелый день. Вам будет тяжело управлять своими эмоциями, вероятная ссора с близкими людьми и даже разрыв отношений.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Львов

День отлично подходит для обучения во второй половине дня. С утра максимально внимание уделите работе и важным для вас проектам.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Дев.

Девы имеют в этот день прекрасную возможность пережить романтическое приключение. Вероятно, вы встретите человека, который подарит вам невероятные эмоции.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Весов

Весов ждет встреча с давними друзьями, которых вы давно не видели. Астрологи говорят, что день будет энергетически сильным, так что вы сможете решить все запланированные дела.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Скорпионов

Скорпионы в этот день будут не в совсем хорошем настроении. Вместо того чтобы думать о себе, вы будете думать о людях, которые вас бросили и даже никогда не вспоминают.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Стрельцов

Стрельцов ждет кризисная ситуация. В пятницу вы потеряете немало средств, так что вам придется обращаться за помощью к родственникам и близким.

Козорог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Козорогов

Козерогов ждут серьезные изменения в жизни. Вы наконец-то покинете свою зону комфорта и начнете делать то, что будет доставлять вам удовольствие.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Водолеев

Астрологи советуют в этот день Водолеям следовать зову сердца. Вы можете использовать свои таланты и найти свою работу мечты.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 октября 2023 года для Рыб

Рыбы в этот день будут очень медленными. Астрологи говорят добавить немного активностей хоть и в последний рабочий день, иначе проведете в таком состоянии все выходные.