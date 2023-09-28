Не плекайте марних надій: гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 вересня прогнозує Близнюкам напружений день. Терези сьогодні ухвалять правильне рішення. Стрільцям слід проявити обережність.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Овнів

Овнам нагадаються старі проблеми, але здебільшого сьогодні все буде на позитиві. Можна ризикувати та експериментувати – є шанси, що все вдасться.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Тельців

Тельцям треба перестати кидатися з одної сфери в іншу та обрати те, чим ви справді хочете займатися. Також краще забути про минуле, а зосередитися на теперішньому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Близнюків

День буде напружений, але не геть поганий для Близнюків. Астрологи радять не плекати марних надій, не налаштовувати себе на якісь очікування, бо тоді вища ймовірність розчарування.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Раків

Несподівано Раки сьогодні зустрінуться з першим коханням. Ця зустріч наштовхне вас на відкриття всередині себе.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Левів

День у Левів почнеться невдало, але з кожною наступною годиною він покращуватиметься. Зірки дозволяють братися за масштабні справи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Дів

Не беріться сьогодні за кілька справ одразу. Складіть графік на день та оберіть найважливіші справи, за які треба взятися найперше.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Терезів

Астрологи кажуть, що сьогодні Терези ухвалять правильне рішення. Сьогоднішній день буде дуже вдалим, у разі труднощів ви отримаєте допомогу від близьких.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам сьогодні варто працювати лише до обіду. Після того, як впораєтеся з усіма справами, добре відпочиньте та розслабтеся.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Стрільців

Стрільцям сьогодні потрібно бути обережними, тому що велика ймовірність зробити помилку. Це особливо стосується першої половини дня.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Козорогів

Козороги також можуть припуститися професійних помилок сьогодні. Та не засмучуйтеся, а просто попрацюйте над тим, щоб їх виправити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям краще забути про роботу та велику кількість завдань. Згадайте про свій дім та людей там, які чекають на вас і потребують любові.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 вересня 2023 для Риб

Рибам потрібно розраховувати лише на власні сили. У разі труднощів ви отримаєте допомогу, але вона буде не в тому вигляді, як ви очікували.