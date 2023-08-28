Гороскоп на 28 серпня: як почнеться тиждень у всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 серпня прогнозує Тельцям вдалу фінансову ситуацію. Понеділок може бути непростим для Левів та Водоліїв.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Овнів

Понеділок Овнів буде насичений ідеями. Ви вміло використаєте кожну ситуацію для досягнення успіху. Інші можуть бути вражені вашою винахідливістю та спостережливістю.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Тельців

Фінансова ситуація у Тельців сьогодні буде вдалою. Є можливості укласти нову успішну угоду.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Близнюків

У Близнюків буде вдалою перша половина дня. Ви продемонструєте точність і правильність у діях, а також залишите позитивне враження у своїх знайомих і колег.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Раків

Раки легко долають рутинні завдання легко. Та якщо бажаєте розпочати новий проєкт – заручіться підтримкою і допомогою. Сьогодні потрібно уникати конфліктів та зберігати гармонію в стосунках.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Левів

Понеділок може бути складним для Левів. Контролюйте свої емоції, оскільки слабкість може призвести до проблем. Якщо вам потрібна підтримка, звертайтеся до тих, кому довіряєте.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Дів

Дівам потрібно краще розділяти стосунки з людьми вдома та на роботі. У зворотному випадку можна натрапити на неприємності.

До слова Як поводяться у стосунках Раки, Леви та Діви

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Терезів

Терези мають можливість успішно завершити розпочаті раніше справи. Після цього оцініть не тільки свій внесок, а також підтримку союзників.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Скорпіонів

Цей день сприятливий для неформального спілкування, дружніх зустрічей і романтичних побачень. Обговорення складних ситуацій з близькими принесе несподіваний результат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Стрільців

Сьогодні ви маєте можливість показати себе з найкращого боку: продемонструвати свій професіоналізм, серйозний підхід до справ і емпатію до інших.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Козорогів

Ймовірно, сьогодні ви розпочнете плідну співпрацю, а ще можлива зміна роботи на більш престижну і високооплачувану. Є шанс швидко вирішити фінансові або юридичні питання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Водоліїв

День може бути непростим для Водоліїв – згадаються минулі труднощі та завдання, буде багато турбот і плутанини. Проте до кінця доби все завершиться доволі вдало.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 серпня 2023 для Риб

Сьогодні деяким Рибам знадобиться відпочинок. Вас чекатиме приємне спілкування з близькими, але краще уникати розмов про труднощі.