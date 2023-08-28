Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

Интересно То, чего давно хотели: только у 2 знаков зодиака этой осенью сбудется мечта

Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Овнов

Понедельник Овнов будет насыщен идеями. Вы умело используете каждую ситуацию для успеха. Другие могут быть удивлены вашей изобретательностью и наблюдательностью.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Тельцов

Финансовая ситуация у Тельцов сегодня будет удачной. Есть возможности заключить новое успешное соглашение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Близнецов

У Близнецов будет удачной первая половина дня. Вы продемонстрируете точность и правильность действий, а также оставите положительное впечатление у своих знакомых и коллег.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Раков

Раки легко преодолевают рутинные задачи легко. Но если вы хотите начать новый проект – заручитесь поддержкой и помощью. Сегодня следует избегать конфликтов и сохранять гармонию в отношениях.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Львов

Понедельник может быть сложным для Львова. Контролируйте свои эмоции, поскольку слабость может привести к проблемам. Если вам необходима поддержка, обращайтесь к тем, кому доверяете.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Дев

Девам нужно лучше разделять отношения с людьми дома и на работе. В противном случае можно наткнуться на неприятности.

К слову Как ведут себя в отношениях Раки, Львы и Девы

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Весов

Весы могут успешно завершить начатые ранее дела. После этого оцените не только свой вклад, но и поддержку союзников.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Скорпионов

Этот день благоприятен для неформального общения, дружеских встреч и романтических свиданий. Обсуждение сложных ситуаций с близкими принесет неожиданный результат.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Стрельцов

Сегодня вы можете показать себя с наилучшей стороны: продемонстрировать свой профессионализм, серьезный подход к делам и эмпатию к другим.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Козерогов

Вероятно, сегодня вы начнете плодотворное сотрудничество, а еще возможно изменение работы на более престижное и высокооплачиваемое. Есть шанс быстро решить финансовые или юридические вопросы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Водолеев

День может быть непростым для Водолеев – вспомнятся прошлые трудности и задачи, будет много хлопот и неразберихи. Однако к концу суток все завершится довольно успешно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 августа 2023 для Рыб

Сегодня некоторым Рыбам понадобится отдых. Вас будет ждать приятное общение с близкими, но лучше избегать разговоров о трудностях.