Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
Интересно То, чего давно хотели: только у 2 знаков зодиака этой осенью сбудется мечта
Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Овнов
Понедельник Овнов будет насыщен идеями. Вы умело используете каждую ситуацию для успеха. Другие могут быть удивлены вашей изобретательностью и наблюдательностью.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Тельцов
Финансовая ситуация у Тельцов сегодня будет удачной. Есть возможности заключить новое успешное соглашение.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Близнецов
У Близнецов будет удачной первая половина дня. Вы продемонстрируете точность и правильность действий, а также оставите положительное впечатление у своих знакомых и коллег.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Львов
Понедельник может быть сложным для Львова. Контролируйте свои эмоции, поскольку слабость может привести к проблемам. Если вам необходима поддержка, обращайтесь к тем, кому доверяете.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Дев
Девам нужно лучше разделять отношения с людьми дома и на работе. В противном случае можно наткнуться на неприятности.
К слову Как ведут себя в отношениях Раки, Львы и Девы
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Весов
Весы могут успешно завершить начатые ранее дела. После этого оцените не только свой вклад, но и поддержку союзников.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Скорпионов
Этот день благоприятен для неформального общения, дружеских встреч и романтических свиданий. Обсуждение сложных ситуаций с близкими принесет неожиданный результат.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Стрельцов
Сегодня вы можете показать себя с наилучшей стороны: продемонстрировать свой профессионализм, серьезный подход к делам и эмпатию к другим.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Козерогов
Вероятно, сегодня вы начнете плодотворное сотрудничество, а еще возможно изменение работы на более престижное и высокооплачиваемое. Есть шанс быстро решить финансовые или юридические вопросы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Водолеев
День может быть непростым для Водолеев – вспомнятся прошлые трудности и задачи, будет много хлопот и неразберихи. Однако к концу суток все завершится довольно успешно.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 августа 2023 для Рыб
Сегодня некоторым Рыбам понадобится отдых. Вас будет ждать приятное общение с близкими, но лучше избегать разговоров о трудностях.