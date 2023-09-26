Близнюкам спокуси, а Левам – фінансові втрати: гороскоп на 26 вересня

Гороскоп на 26 вересня прогнозує Ракам емоційну нестабільність. Леви можуть зазнати фінансових втрат. Водоліям нагадаються старі конфлікти.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

Зверніть увагу 2 знаки зодіаку, яким наступного тижня доведеться йти на ризик

Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Овнів

Це чудовий день для початку реалізації мрії, яку ви відкладали на потім. Складіть чіткий план, але запасіться терпінням – результат прийде не одразу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Тельців

Тельцям варто звернути увагу на свій фінансовий стан. Позбудьтеся всіх можливих ризиків у цій сфері, не витрачайте гроші дарма.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Близнюків

У Близнюків буде дивний день, сповнений спокус. Перед тим, як робити поспішні рішення, добре думайте про наслідки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Раків

Раки можуть відчувати емоційну нестабільність упродовж цілого дня. Візьміть себе в руки та опануйте почуття, щоб не дати собі вибухнути чи зірватися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Левів

Сьогодні у Левів може бути насичений день з різними подіями. Та вони будуть негативними – це невеликі суперечки з родичами або фінансові втрати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Дів

У Дів сприятливий день для навчання чомусь новому. Використайте час, щоб прочитати книжку чи подивитися повчальний фільм.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Терезів

Сьогодні близькі люди звернуться до Терезів за підтримкою. Їм може знадобитися ваша допомога, але важливо при цьому пам'ятати про свій стан та потреби.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Скорпіонів

У Скорпіонів буде позитивний та натхненний день. Є можливості, що перед вами відкриються двері нової роботи й з'являться перспективи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Стрільців

Сьогодні несприятливий день для великих фінансових вкладень. Відмовтесь від придбання автомобілів, нерухомості та дорогої техніки.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Козорогів

Астрологи сьогодні радять Козорогам відпочити. Сповільніться та займіться справами, що приносять вам радість.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям нагадуються старі образи та непорозуміння. Якщо вони вам заважають, спробуйте знайти рішення та примирення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 26 вересня 2023 для Риб

Оточення буде намагатися вивести вас з рівноваги від самого ранку. Краще пропускати провокації повз вуха і проявляти стійкість, щоб уникнути конфліктів.