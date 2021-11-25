Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку

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Овен (21 березня – 20 квітня)

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Гороскоп на 25 листопада 2021 для Овнів

День буде тримати Овнів у приємному тонусі, не дозволяючи їм розслабитися і понудьгувати. Постарайтеся вирватися зі щоденної рутини та насолодитися життєвими моментами.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Тельців

Тельці сьогодні будуть успішно справлятися з будь-якими поставленими перед ними завданнями. В очах своєї коханої половинки ви зможете вирости завдяки своїм здібностям.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

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Гороскоп на 25 листопада 2021 для Близнюків

Щоб досягнути успіху вам доведеться відмовитися від комфорту та вийти за рамки. Лише тоді ви зможете побачити перші результати.

Рак (22 червня – 22 липня)

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Левів

Левам варто серйозно задуматися над своїм матеріальним становищем. Зробіть все для того, щоб отримати додатковий заробіток та покращити своє життя.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

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Гороскоп на 25 листопада 2021 для Дів

Вирішуйте проблеми в цей день використовуючи свій досвід і знання. Під час колективних нарад доводьте свою думку аргументовано, не встряваючи в жодні перепалки з іншими.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Терезів

На Терезів чекає день, який буде наповнений з'ясуванням стосунків з коханою половинкою. Ваші думки розійдуться в одному важливому питанні, тож вам треба розумно дійти згоди.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Скорпіонів

Скорпіони можуть планувати сьогодні все, що забажають. При правильному розподілі часу ви можете встигнути навіть більше, ніж думали.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Стрільців

Астрологи застерігають Стрільців від любовних пригод. Вони не принесуть нічого, окрім розчарування.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Козерогів

День вдалий для фізичного навантаження. Заняття спортом покращить ваш імунітет, збільшать витривалість і силу, ви зможете виконати більше завдань, і не відчуватимете втоми.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Водоліїв

Водолії сьогодні можуть отруїтися від сумнівних продуктів, тому в супермаркеті перевіряйте термін придатності продуктів та не вживайте їжу, яка погано перетравлюється.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 листопада 2021 для Риб

На Риб чекає прийняття важливих рішень. Астрологи кажуть вам діяти і нічого не боятися. Згодом ви собі лише подякуєте за рішучість.