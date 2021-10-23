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Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Овнів
Овни знайдуть в цей день баланс між енергійністю та спокоєм. Ви будете добре працювати не лише в команді, але й наодинці.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Тельців
Будьте терплячими, не панікуйте і тоді у вас все неодмінно вийде. Астрологи радять обмежити сьогодні будь-які контакти з людьми і побути вдома.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Близнюків
Робочий тиждень Близнюків був важким, тому у вихідний день дозвольте собі відпочити та повністю розслабитися.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Левів
Внутрішня напруга може вас вивести з ладу. Спробуйте себе контролювати та не наводити зайву паніку.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Дів
День вдалий для планування майбутнього. Подумайте над тим, яких цілей ви хочете досягнути та починайте робити перші кроки.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Терезів
День вдалий для відпочинку. Відкладіть всі робочі завдання та спробуйте перевести дух на справи, які приносять вам задоволення.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Скорпіонів
Субота вдала для виконання звичайних завдань, швидких дій та активного відпочинку. Не рекомендовано сьогодні починати щось нове.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Стрільців
Астрологи радять вам щиро радіти успіхам інших, адже заздрість забирає вашу енергію. Відпустіть всі образи та почніть насолоджуватися життям.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Козерогів
Прислухайтеся в цей день до порад близьких. Увечері вас чекає щира розмова з коханою половинкою, під час якої ви можете вирішити багато важливих питань.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Водоліїв
День підкине Водоліям деякі зміни, тому будьте уважними до всього, що з вами відбувається. Будьте впевненими в кожній своїй дії.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 жовтня 2021 для Риб
Не беріть сьогодні на себе зайві зобов'язання. Виконуйте лише те, що запланували. Якщо відчуваєте нездужання – зверніться до лікаря, не варто займатися самолікуванням.