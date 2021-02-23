Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2021 року, радить Дівам зосередити свою увагу на професійних справах. Скорпіонам не радять розпочинати нових справ. Читайте гороскоп на 23 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день покладайтеся лише на себе. Вечір бажано провести з дорогими для вас людьми. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Овнів

Сьогодні вдалий день, щоб досягнути бажаного та завести нові знайомства. У цей день вам доведеться піти на компроміс. Ви виграєте від нього набагато більше, ніж програєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Тельців

Тельцям астрологи не радять підливати масла у вогонь під час якихось словесних перепалок. Ваше втручання принесе непотрібні сварки та обурення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Близнюків

Сьогодні Близнюків чекає робота над собою. Вам пора втілювати свої ідеї та задуми в життя. Не чекайте якогось періоду, а вже починайте діяти. Чим довше ви будете очікувати, тим менше радості ви отримаєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Раків

Раки можуть стати жертвою нав'язливої ідеї. Не бійтеся сказати товаришу про те, що ви не можете робити все так, як він хоче. У вас є свої задуми та плани, тож йому також доведеться до вас прислухатися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Левів

Леви дадуть собі в цей день обіцянку, про яку згодом будуть шкодувати. Щоб в майбутньому такого не сталося – добре обмірковуйте своє кожне рішення.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Дів

Постарайтеся зосередитися в цей день на професійних справах. Навіть попри те, що ви сьогодні матимете чимало робочих завдань, ви все виконаєте з великим задоволенням та азартом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Терезів

День підходить для побудови планів та далеких поїздок. Також день сприятливий для нових відносин. Не відмовляйте собі в цей день відправитися на побачення.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Скорпіонів

Постарайтеся не починати в цей день нових справ. Не проявляйте завзятості у завданнях, які ніяк не можете виконати впродовж тривалого часу Для того, щоб все по порядку зробити складіть на початок чіткий план.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Стрільців

Цей день для Стрільців може виявитися напруженим, тому нових планів будувати не варто. У вільний час дозвольте собі розслабитися та робити те, що приносить вам задоволення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Козерогів

Сьогодні Козерогам можуть надійти цікаві пропозиції, які відкриють нові горизонти та допоможуть проявитися вашим талантам. День вдалий для нових захоплень та знайомств.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Водоліїв

Астрологи радять Водоліям забути про всі хитрощі і стратегії. Поводьте себе щиро з людьми, якщо не хочете опинитися в неприємній ситуації.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Риб

Риби повинні об'єктивно оцінювати ситуації, що пов'язані з роботою і побутом. Знайдіть у собі мудрість, щоб не сваритися з людьми через дрібниці.