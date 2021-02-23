Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2021 года, советует Девам сосредоточить свое внимание на профессиональных делах. Скорпионам не советуют начинать новых дел. Читайте гороскоп на 23 февраля 2021 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Овнов

Сегодня удачный день, чтобы достичь желаемого и завести новые знакомства. В этот день вам придется пойти на компромисс. Вы выиграете от него гораздо больше, чем проиграете.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Тельцов

Тельцам астрологи не советуют подливать масла в огонь во время любых словесных перепалок. Ваше вмешательство принесет ненужные ссоры и возмущение.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецов ждет работа над собой. Вам пора воплощать свои замыслы в жизнь. Не ждите какого-то периода, а уже начинайте действовать. Чем дольше вы будете ждать, тем меньше радости вы получите.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Раков

Раки могут стать жертвой навязчивой идеи. Не бойтесь сказать товарищу о том, что вы не можете делать все так, как он хочет. У вас есть свои замыслы и планы, и ему также придется к вам прислушаться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Львов

Львы дадут в этот день обещание, о котором впоследствии будут сожалеть. Чтобы в будущем такого не произошло – хорошо обдумывайте свое каждое решение.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Дев

Постарайтесь сосредоточиться в этот день на профессиональных делах. Даже несмотря на то, что у вас сегодня будет немало рабочих задач, вы все выполните с большим удовольствием и азартом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Весов

День подходит для построения планов и дальних поездок. Также день благоприятен для новых отношений. Не отказывайте себе в этот день отправиться на свидание.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Скорпионов

Постарайтесь не начинать в этот день новых дел. Не проявляйте упорства в задачах, которые никак не можете выполнить в течении длительного времени Для того, чтобы все по порядку сделать сложите для начала четкий план.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Стрельцов

Этот день для Стрельцов может оказаться напряженным, поэтому новых планов строить не стоит. В свободное время позвольте себе расслабиться и делать то, что приносит вам удовольствие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 23 лютого 2021 для Козерогов

Сегодня Козерогам могут поступить интересные предложения, которые откроют новые горизонты и помогут проявиться вашим талантам. День удачен для новых увлечений и знакомств.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям забыть обо всех хитростях и стратегиях. Ведите себя искренне с людьми, если не хотите оказаться в неприятной ситуации.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Рыб

Рыбы должны объективно оценивать ситуации, связанные с работой и бытом. Найдите в себе мудрость, чтобы не ссориться с людьми по пустякам.