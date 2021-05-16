Астрологи прогнозують чудовий день для проведення з сім'єю. Ранок рекомендовано почати з легких фізичних навантажень та медитації. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 16 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Овнів

Астрологи радять Овнам братися лише за ті справи, які принесуть вам максимум користі. Від занять, які вас можуть виснажити – краще відмовтеся.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Тельців

Сьогоднішній день ідеально підійде для відпочинку з друзями та рідними. День вдалий для дружніх бесід та планування відпустки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Близнюків

Проявляйте більше ініціативи в усьому, що стосується вашого особистого життя. Уникайте конфліктів та займайтеся тим, що вам під силу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Раків

Відповідальніше ставтеся від доручень близьких вам людей. Будьте старанними та проявляйте повагу до інших. Перевтомлюватися в цей день не варто, більше відпочивайте.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Левів

День буде наповнений багатьма подіями, які вас приємно здивують. Леви сьогодні досягнуть бажаних результатів у багатьох справах.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Дів

Астрологи радять приділяти більше турботи своїм близьким. Будьте обережні з фінансами, вам не завадить економія.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Терезів

Сьогодні займайтеся тим, що вдається вам без особливих зусиль. Будьте обережними у своїх діях та словах.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Скорпіонів

Через неприємності на роботі Скорпіонів може турбувати емоційний дискомфорт. День змінить незвичайне знайомство з людиною, яка згодом допоможе вам здійснити вашу давню мрію.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Стрільців

День вдалий для початку нових справ. Сьогодні ви будете сповнені енергії та зможете реально оцінити свої можливості. У стосунках з коханою половинкою вас чекають приємні емоції.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Козерогів

Козероги не зможуть виконати сьогодні навіть половину з того, що запланували. Обставини будуть ставити вам перешкоди, але ближче до вечора вам вдасться все подолати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Водоліїв

День вдалий для неформальних зустрічей та любовних побачень. Астрологи радять сьогодні привести свій внутрішній стан в гармонійний стан.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 16 травня 2021 для Риб