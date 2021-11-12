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Гороскоп на 12 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Овнів
День вдалий для спілкування з керівництвом. Будь-які питання ви зможете легко владнати. Ймовірно, сьогодні навіть схвалять ваші цікаві ідеї.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Тельців
Тельцям дуже важливо в цей день правильно розставити пріоритети. Правильні кроки до здійснення цілі сприятимуть позитивним змінам у житті.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Близнюків
Будь-яка справа, за яку ви сьогодні візьметеся вимагатиме від вас уважності та зосередженості.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Левів
Леви відчують сьогодні шалену енергію до здійснення намічених планів. Йдіть вперед і нічого не бійтеся, вас чекають приємні сюрпризи.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Дів
Діви можуть в цей день легко впоратися з будь-якими завданнями. Не бійтеся щось змінювати у своєму житті та пробувати нове.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Терезів
У першій половині дня на Терезів чекає позитивна робоча атмосфера. Ви можете розраховувати на підтримку колег в будь-яких питаннях.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Скорпіонів
Скорпіонам треба виділити в цей день час на вирішення побутових питань. За прогнозами астрологів, сприятливими будуть великі покупки.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Стрільців
Стрільцям треба завершити справи, які ви розпочали раніше. Якщо щось не встигаєте – не бійтеся попросити рідних чи близьких про допомогу.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Козерогів
День потішить Козерогів хорошими новинами та покращенням вашого становища на роботі. Вечір приділіть своїй сім'ї.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Водоліїв
Водоліям треба сьогодні обмежити будь-які фізичні навантаження. День підходить для розумової праці.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 12 листопада 2021 для Риб
В особистому житті у Риб можуть виникнути деякі непорозуміння з коханою половинкою. Робіть все так, як вам підказує ваше серце.