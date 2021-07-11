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Гороскоп на 11 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Овнів
На додатковій роботі Овнам зосередитися не вийде, тому за можливості відправтеся зі своєю половинкою чи друзями на відпочинок.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Тельців
Сьогодні Тельцям треба поставити перед собою цілі, які ви зможете одразу реалізувати. У цей день ви витратите сили на дрібні справи, тож ввечері вам варто відпочити.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Близнюків
Знайдіть мотивацію і проводьте день у своє задоволення. Сьогодні не треба нічого ускладнювати, будьте максимально спокійними та врівноваженими.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Левів
Левам варто в цей день задуматися над своїм майбутнім. Зорі намагаються всіляко вам довести, що обраний вами шлях – неправильний. Подумайте над вчинками, які ще не пізно виправити.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Дів
Позитивний настрій і бадьорість духу допоможуть Дівам знайти золоту середину, яка приведе до успіху в справах. Сьогодні ви зможете вирішити для себе важливе питання.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Терезів
Останнім часом всі ваші сили витрачаються даремно. Щоб цього уникнути вам треба передивитися планування своїх цілей і змінити вектор руху. Робіть лише ті справи, які принесуть вам вигідні дивіденди.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Скорпіонів
Скорпіонам треба змиритися з тим, що не все на світі відбувається так, як ви хочете. Постарайтеся змінити своє ставлення до того, що відбувається.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Стрільців
Зірки вказують вам на ймовірні сварки з рідними у цей день. Не провокуйте зайвих конфліктів, краще наберіться сміливості щиро поговорити та вирішити всі проблеми.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Козерогів
День сприятливий для поїздок, подорожі, нових захоплень, отримання інформації та любові. Зорі обіцяють успіх в покупу нового помешкання.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Водоліїв
День подарує Водоліям гарне самопочуття. Ваш життєвий потенціал буде на високому рівні. Сьогодні добре закладати фундамент важливої цілі у вашому житті.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 11 липня 2021 для Риб
Рибам астрологи радять повністю присвятити вихідний день відпочинку. Нікуди не поспішайте, не доробляйте жодних робочих завдань чи домашніх справ. Відправтеся з друзями на відпочинок, дивіться серіал, читайте книги або йдіть на шопінг.