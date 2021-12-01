Зорі обіцяють від сьогоднішнього дня незабутні враження. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Овнів

Сьогодні Овни мають всі шанси проявити свої організаторські здібності. Керівництво та колеги оцінять ваші ідеї та проєкт належним чином.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Тельців

Тельці будуть відчувати себе в цей день розгубленими. Не все, що ви планували вам вдасться здійснити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Близнюків

Сьогоднішній день дасть вам потужний заряд натхнення та енергії. Змотивують вас до активних дій ваші найближчі друзі та колеги.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Раків

Раки від сьогоднішнього дня зажадають багато змін. Астрологи кажуть почати насамперед з планування, а потім приступати до дій.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Левів

Астрологи радять Левам не звертати увагу на сни, які вам приснилися. Чим більше ви будете чекати чогось недоброго після трактування сновидіння, тим швидше притягнете щось неприємне у своє життя.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Дів

День вдалий для вирішення важливих питань. Приділіть роботі та нарадам першу половину дня. Ввечері присвятіть час сім'ї та банальному відпочинку: подивіться фільм, почитайте книгу чи цікаву статтю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Терезів

Чудовий день для змін у своєму житті. Виходьте зі своєї зони комфорту та зробіть наприкінці року те, чого раніше від себе не чекали.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Скорпіонів

У цей день Скорпіони зможуть дати своїм рідним любов і турботу. Ви нарешті прокинетеся з довготривалої сплячки та покращите свої стосунки з дорогими вам людьми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Стрільців

Ризикніть у важливій справі і не прогадаєте. Астрологи прогнозують вам успіх у фінансовій сфері. На вас чекає позитивний день, вам буде все вдаватися, як ніколи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Козерогів

Після важких попередніх днів вам треба зняти стрес щирою розмовою з друзями. Зберіться на чашечку кави та прогуляйтеся улюбленими місцями. Нехай середа стане для вас маленькою п'ятницею.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Водоліїв

Сьогоднішній день ви запам'ятаєте надовго. Самотні представники знаку зустрінуть кохання свого життя. Тільки не шукайте його повсюди, воно само до вас прийде!

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 грудня 2021 для Риб

Риби останнім часом засиділися вдома. Постарайтеся сьогодні вибратися на роботу в офіс, або хоча б виділити час на прогулянку ввечері.