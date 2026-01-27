Для деяких знаків зодіаку настає момент, після якого життя ділиться на "до" та "після". Лише важливо скористатися своїми можливостями, розповідає People.

Телець

Гороскоп для Тельців

Тельці входять у період, коли потрібно голосніше про себе заявити. Правильні дії на роботі можуть змінити вашу ситуацію на роботі. Тельців почнуть сприймати не лише як виконавців, але як тих, хто здатен ефективно керувати. Це принесе нові кар'єрні можливості.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Помилки минулого добряче били по самооцінці Близнюків. Саме цього тижня стануться події, які нарешті допоможуть прийняти ці неприємні моменти. У когось це станеться через розмову з людиною, яка є авторитетом для вас.

Терези

Гороскоп для Терезів

Тема кохання та творчості буде особливо активною цього тижня. Всесвіт готує різні сюрпризи представникам цього знаку зодіаку. Комусь кінець січня принесе зізнання у коханні, а хтось отримає важливий відгук щодо своєї роботи. У будь-якому випадку Терези зрозуміють, що їм потрібно робити далі.