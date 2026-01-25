Життя змусить робити вибір та ламати старі сценарії. Астрологи підказують, що це не покарання. Всесвіт дає шанс вирости та вийти на кардинально інший рівень, розповідає Parade.

Читайте також Молодик принесе рідкісний шанс цим знакам зодіаку: головне не втнути одну дурницю

Яким буде 2026 рік для цих знаків зодіаку?

Лев

Гороскоп для Левів

2026 рік виявиться по-справжньому переломним для Левів. Юпітер, планета удачі та зростання, перебуватиме у їхньому знаку упродовж всього року з 30 червня. Віра в себе та впевненість злетять буквально на найвищий рівень. Захочеться розкривати нові горизонти. Але виникнуть і проблеми.

Разом з цим станеться низка затемнень, які вплинуть на стосунки Левів. Перше з них відбудеться 17 лютого. Саме тоді Леви будуть аж надто близькі до розриву. Вже у серпні доведеться об'єктивно оцінити свої слабкі сторони. Над ними потрібно попрацювати. Це буде непросто, але ці зміни здатні вивести Левів у "найвищу лігу".

Діва

Гороскоп для Дів

У Дів триває затяжний період пошуку себе та своєї ролі у стосунках. 2026 рік змусить ще раз переоцінити ваше бачення партнерства. Деякі старі образи та невисловлені претензії вийдуть назовні. Їх вже не вийде замовчувати.

Дівам важливо навчитися прямо говорити про свої потреби. Партнер не завжди може здогадатися, чого вони хочуть. І це нормально.

Фінал року напишете саме ви. Хтось зміцнить стосунки та переведе їх на новий рівень. А на когось очікуватиме логічне завершення. Доведеться йти далі.

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Надзвичайно важливий рік очікує на Водоліїв. Вони почнуть по-іншому оцінювати себе та зрозуміють, чого насправді хочуть. Це може вплинути на соціальні зв'язки. Вони суттєво розширяться, але часу на всіх не вистачатиме.

Астрологи впевнені, що цього року Водолії навчаться не ховати себе справжніх за "масками". Вони приймуть свої переваги та недоліки. І разом з тим відчують неабиякий спокій.