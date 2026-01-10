Початок року підсвітить внутрішні конфлікти та незавершені історії в житті цих знаків зодіаку. Емоції вийдуть на поверхню, але важливо їх опанувати, розповідає 24 Канал з посиланням на People.

До теми Люди, які народилися в ці дні, володіють унікальним даром від Всесвіту

Хто постане перед труднощами?

Телець

Гороскоп для Тельців

Емоції можуть вийти з-під контролю. І сховатися від них не вийде. Тельцям важливо пам'ятати про власні потреби. Не можна догоджати кожному, хто від вас чогось очікує.

Найважливіше – не йти в захисну позицію і не брати на себе відповідальність за почуття усіх навколо.

Лев

Гороскоп для Левів

Січень для Левів – це тест на витримку. Різних справ, обов'язків та дрібних завдань виникне аж занадто багато. На тлі цього можуть загостритися конфлікти з деякими людьми.

Всесвіт ще раз нагадує Левам – не можна тягнути все на собі. Навчіться нарешті ставити межі та чесно визнавати, що ви здатні потягнути, а що – ні. Нічого поганого не станеться, якщо деякі завдання виконає хтось інший.