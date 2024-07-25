До хороших фінансових новин варто готуватися Ракам, Рибам та Тельцям. У представників цих знаків зодіаку справи на роботі йтимуть настільки добре, що спершу навіть виникнуть певні підозри, пише LifeStyle 24.

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Рак

У Раків хороший фінансовий період почався ще у липні. Однак у серпні ситуація покращиться в рази. Вони зможуть не лише відкласти зароблені кошти, щоб згодом купити те, про що мріють, але й втілювати свої бажання в реальність вже зараз. Головне не втрачати мотивацію, оскільки в один момент все може рухнути.

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Риби

Фінансовий успіх до Риб прийде дуже неочікувано. В один момент на представників цього знаку зодіаку посиплеться ціла купа грошей. Спершу вони будуть думати, що це якийсь обман, оскільки не звикли до такого. Однак астрологи рекомендують не переживати, а навпаки звикати до багатства.

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Телець

Останнім часом у Тельців на роботі справи йдуть просто неймовірно. Найближчим часом керівництво до того ж потішить їх ще одними приємними новинами. Попереду у представників цього знаку зодіаку шикарний період у грошових питаннях. Вони не будуть ні в чому собі відмовляти та навіть дозволятимуть трохи більше.

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