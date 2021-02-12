Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2021 року, обіцяє Тельцям успішний день. На Раків чекає покращення стосунків з колегами. Читайте гороскоп на 12 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Відкладіть у цей день поїздки. Астрологи не рекомендують в таку погоду вирушати у далеку дорогу. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Овнів

Сьогодні Овнам не варто вступати в словесні баталії зі старшими родичами. У другій половині дня можна покластися на старі зв'язки, які відкриють для вас нові перспективи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Тельців

Сьогодні Тельцям на роботі все вдаватиметься. День пройде легко та невимушено. Ввечері присвятіть час сім'ї та тим справам, які ви відкладаєте вже довгий період.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Близнюків

Сьогодні у Близнюків можуть виникнути проблеми у стосунках з близькою людиною. Можливі навіть серйозні зміни в особистому житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Раків

Будьте в цей день щирими та чесними і життя нагородить вас приємним бонусом. Чекайте в цей день покращення стосунків з колегами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Левів

Левам зорі радять в цей день вирішити питання, які стосуються нерухомості, переїзду та капітального ремонту. У другій половині дня ви можете змінити стиль та тактику цілі до якої йдете.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Дів

Сьогодні увага Дів може бути перемкнута на рутинні справи та технічні роботи. У цей день вам буде легко підтримувати душевну рівновагу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Терезів

Терезам у цей день життя може запропонувати випробувати ділові та технічні здібності, однак зорі підказують, що робити це не варто.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Скорпіонів

Скорпіонам необхідно рахуватися зі своїм настроєм, самопочуттям і звичками. У вас зросте загальна вразливість, тож не виключена гостра реакція на окремі події.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Стрільців

Стрільцям краще відмовитися на деякий час від ініціатив, але не варто випадати із загального потоку життя. Також в цей день небажана активна участь у колективних справах.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Козерогів

Козероги можуть подумати в цей день про відпустку та навіть запланувати її. Від масштабних покупок в цей день краще відмовитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Водоліїв

Водоліям цього дня доведеться активно працювати та доводити, що ви недаремно обіймаєте цю посаду. Рішення, що стосуються грошей, приймати в цей день не рекомендовано.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 лютого 2021 для Риб

Риб чекає вдалий день. Останній робочий день пройде швидко та цікаво, а ввечері вас чекає премія від керівництва. У вільний час придумайте заняття для душі.