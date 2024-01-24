Так, Водолію, Раку та Близнюкам у 2024 році неймовірно пощастить. Ці люди будуть на сьомому небі, передає 24 Канал.

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Водолій

Зірки пророкують, що в рік Дракона у Водоліїв здійсниться найзаповітніша мрія. Ваша креативність і винахідливість будуть на високому рівні. Зможете зробити значні кроки й досягти своїх цілей. Спробуйте відкрити для себе нові горизонти та використовувати таланти на повну потужність.

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Рак

Раку зірки обіцяють, що цей рік принесе вам здійснення найзаповітнішої мрії. Ваша емоційна стійкість та впевненість в собі допоможуть вам подолати будь-які перешкоди на шляху до успіху. Не бійтеся відкрити своє серце і ділитися своїми почуттями з близькими людьми.

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Близнюки

У рік Дракона здійсниться ваша найзаповітніша мрія. Комунікабельність і здатність швидко адаптуватися допоможуть знайти нові можливості та досягти успіху в різних сферах життя. Будьте відкриті до нових пропозицій і готові до змін.

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