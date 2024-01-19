У рік Дракона ці 4 знаки зодіаку переживатимуть депресію
Рік Дракона може бути доволі-таки нелегким у кількох знаків зодіаку. Вони відчуватимуть депресію.
Близнюки, Телець, Риби та Діва. Саме ці знаки переживатимуть депресію у 2024 році, пише 24 Канал.
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Близнюки
У 2024 році Близнюки можуть відчувати певне незадоволення й роздратування через невизначеність. Важливо звернути увагу на позитивні моменти та шукати нові можливості для самовираження.
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Телець
Тельці можуть стикатися з емоційними перепонами та внутрішньою напругою у 2024 році. Важливо знаходити способи для релаксації та зосередження. Наприклад, медитація чи йога допоможуть зберегти емоційний баланс.
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Риби
Рибам може здатися, що їхня енергія та мотивація зменшуються у рік Дракона. Важливо знаходити час для відпочинку та улюблених хобі. Це допоможе підтримувати ментальне здоров'я.
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Діва
Діви у рік Дракона можуть відчувати підвищену тривожність та невпевненість. Важливо звертати увагу на свої потреби, займатися самопізнанням у розумних межах та шукати підтримку від близьких людей.
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