Під час ретроградного Меркурія: 3 знаки зодіаку отримають додатковий прибуток у квітні

Квітень буде успішним щонайменше для трьох знаків зодіаку. Вони отримають прибуток під час ретроградного Меркурія.

Так, Скорпіон, Близнюки та Діва, уже до кінця ретроградного Меркурія – 25 квітня ви заробите кругленьку суму, пише LifeStyle 24.

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Скорпіон

Період ретроградного Меркурія буде для вас дуже успішним. Уже зовсім скоро зможете отримати додатковий прибуток.

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До речі Тільки для 2 знаків зодіаку ретроградний Меркурій стане найкращим часом цієї весни

Близнюки

На вас чекає кар'єрний ріст і перегляд зарплати. Окрім того, цього тижня зможете добре заробити не лише за основним місцем роботи.

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Діва

Зірки пророкують шалений успіх, до речі, не тільки у фінансах. Під час ретроградного Меркурія у вас почнеться біла смуга. Життя зміниться на краще.

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