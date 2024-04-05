Під час ретроградного Меркурія: 3 знаки зодіаку отримають додатковий прибуток у квітні
Квітень буде успішним щонайменше для трьох знаків зодіаку. Вони отримають прибуток під час ретроградного Меркурія.
Так, Скорпіон, Близнюки та Діва, уже до кінця ретроградного Меркурія – 25 квітня ви заробите кругленьку суму, пише LifeStyle 24.
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Скорпіон
Період ретроградного Меркурія буде для вас дуже успішним. Уже зовсім скоро зможете отримати додатковий прибуток.
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До речі Тільки для 2 знаків зодіаку ретроградний Меркурій стане найкращим часом цієї весни
Близнюки
На вас чекає кар'єрний ріст і перегляд зарплати. Окрім того, цього тижня зможете добре заробити не лише за основним місцем роботи.
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Діва
Зірки пророкують шалений успіх, до речі, не тільки у фінансах. Під час ретроградного Меркурія у вас почнеться біла смуга. Життя зміниться на краще.
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