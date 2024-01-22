Терезам варто прислухатися до порад друзів: гороскоп на 22 січня для всіх знаків зодіаку

Цього тижня Овнам нарешті вдасться відпочити. Робочі моменти їх чекатимуть аж з наступного понеділка. А от у Близнюків сьогодні, навпаки, буде багато справ.

Більше про те, до чого варто готуватися всім знакам зодіаку 22 січня, читайте у щоденному гороскопі 24 Каналу. Астрологи розповіли, як розпочнеться тиждень.

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Гороскоп на 22 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 січня для Овнів

Цього тижня Овни нарешті зможуть відпочити. Річ у тім, що сьогодні представники цього знаку зодіаку відправляться в омріяну подорож. Попередьте колег, друзів та рідних, що ви "перебуватимете поза зоною досяжності" аж до неділі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 січня для Тельців

Тельці сьогодні розпочнуть ремонт у своїй кімнаті. Ви вже закупили всі необхідні матеріали, тепер потрібно братися до роботи. Для того, щоб зробити процес веселішим, покличте друзів.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 січня для Близнюків

Сьогодні у Близнюків відбудеться робоча нарада. Вона затягнеться аж до обіду, бо потрібно вирішити багато питань. Адже компанія, у якій ви працюєте, хоче, щоб 2024 рік пройшов максимально продуктивно.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 січня для Раків

Сьогодні Ракам не варто довіряти людям. Також астрологи застерігають вас від необдуманих вчинків. У цей період особливо важливо проявити пильність та обережність. Не дайте недругам вас підставити.

Лев (21 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 січня для Левів

Левам потрібен додатковий прибуток. Тож зараз представники цього знаку зодіаку знаходяться в активному пошуку роботи. Однак астрологи радять не погоджуватися на перший-ліпший варіант. Добре обдумайте кожну пропозицію.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 січня для Дів

Діви – неймовірно сімейні люди. Потреби рідних у вас завжди на першому місці. Проте зараз варто більше подумати про себе. Дозвольте оточенню попіклуватися про вас. Повірте, це не завдасть їм великого клопоту.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 січня для Терезів

Терезам не завадить прислухатися до порад друзів. Адже вони бачать, що ви зайшли у глухий кут, з якого ніяк не можете вибратися. Довірятися власним відчуттям – це добре. Однак інколи вони можуть підводити.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 січня для Скорпіонів

На початку 2024 року Скорпіони влаштувалися на нову роботу. Справи ніби йдуть добре, однак, час від часу з'являються певні труднощі. Астрологи кажуть, що це нормально. Адже на початку завжди складно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 січня для Стрільців

Стрільці полюбляють накручувати себе. Однак така поведінка погано впливає на моральний стан. Не варто гіперболізувати всі події у житті. Адже насправді все не так погано, як ви думаєте.

Козоріг (22 грудня – 22 січня)

Гороскоп на 22 січня для Козорогів

Козороги хочуть щось змінити у своїй зовнішності. Однак астрологи рекомендують не надто сильно експериментувати. Адже вам, швидше за все, не сподобаються настільки кардинальні зміни.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 січня для Водоліїв

Водолії, подумайте над тим, як урізноманітнити роботу. Адже останнім часом ви втрачаєте цікавість до своїх обов'язків. Можливо, колеги або керівництво зможуть підкинути незвичну ідею. Зверніться до них за допомогою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 січня для Риб

Останні декілька днів Риби дуже напружені. Рідні та друзі не впізнають вас та не можуть зрозуміти, що сталося. Адже представники цього знаку зодіаку бояться ділитися своїми почуттями. Ви вважаєте, що отримаєте хвилю засуджень.