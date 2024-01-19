Астрологи розказали, кому зі знаків зодіаку постійно щаститиме у 2024 році. Деяких людей таке везіння неабияк здивує. Про кого йдеться, читайте у гороскопі 24 Каналу.

Хто це Якому знаку зодіаку доведеться найчастіше боротися зі стресом у рік Дракона

Водолій

У 2024 році Водоліям щаститиме і на роботі, і в романтичних стосунках. Здебільшого вам вдаватиметься втілювати у реальність все, чого так бажали. Особливого успіху зможете досягти у своїй професії. Прийшов час діяти.

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Овен

Зазвичай Овнам у житті рідко щастить. Однак рік Зеленого Дерев'яного Дракона – виняток. Вас тішитимуть хорошими новинами майже щомісяця. Це відбуватиметься у найбільш неочікувані моменти.

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Близнюки

У 2024 році Близнюки змінять сферу своєї діяльності. Це станеться вже найближчим часом. Ви дуже боїтеся нових обов'язків, колективу та керівництва. Однак астрологи кажуть, що це крок у щасливе майбутнє. Ви досягнете неймовірного успіху у своїй професії, якщо не боятиметеся ризикувати.

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Рак

Раки, готуйтеся до шаленого везіння. Поки у вашому житті триває складний період. Однак вже незабаром все кардинально зміниться. Везіння прийде саме тоді, коли ви його найбільше потребуватимете. Довіртеся долі.

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