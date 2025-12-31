Обов'язково згадайте про добрі моменти, які пережили у 2025 році. І з посмішкою вривайтеся у наступний рік, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 31 грудня для Овнів

Овни будуть генерувати по-справжньому геніальні ідеї, які варто записати. Саме у 2026 році ви зможете їх реалізувати. І не забудьте загадати бажання під час новорічної ночі!

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 31 грудня для Тельців

Гарний день, аби поставити цілі на наступний рік. Зорі підказують, що варто трішки "підкачати" дисципліну – і ви досягнете значних успіхів у 2026-му. А новорічна ніч пройде у розслабленій атмосфері.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 31 грудня для Близнюків

Святковий настрій проявиться вже зранку. Близнюки будуть багато жартувати та спілкуватися. Упродовж дня обов'язково подумайте, що саме хотілося б назавжди залишити у 2025 році.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 31 грудня для Раків

Відкладіть телефон подалі – і зануртеся у святкову атмосферу. Натхнення буде поруч з вами. Воно спонукатиме вас написати людині, з якою давно не спілкувалися.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 31 грудня для Левів

Сьогодні захочеться більше тиші та спокою, ніж гучних вечірок. Найкраще провести вечір у колі близьких друзів та коханої людини. Так ви будете сяяти без зайвої напруги.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 31 грудня для Дів

Астрологи вважають, що ближче до вечора Діви сьогодні отримають знак від Всесвіту. Він підкаже, що потрібно змінити, аби 2026 рік пройшов дійсно незабутньо.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Оптимізм та віра в себе сьогодні зашкалюватимуть. Цього дня захочеться зробити щось значне. Тому настав момент позбутися від однієї шкідливої звички.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів

Сварки з деякими людьми краще залишити у 2025 році. Подумайте, чи варто дати другий шанс тому, хто одного разу помилився? Можливо, ця людина заслуговує на пробачення.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 31 грудня для Стрільців

Сьогодні вдалий день, аби поговорити з партнером про цілі на 2026 рік. Визначте як взаємні прагнення, так і ваші індивідуальні. Закріпіть ці плани келихом ігристого ввечері!

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 31 грудня для Козорогів

Вранці Козороги відчують шалений заряд енергії. Вони зрозуміють, як саме хочуть змінити своє життя. Важливо зробити хоча б маленький крок вперед до вашої мрії, аби цей запал не пропав.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв

Сьогодні одна колись важлива для вас історія нарешті дійде до свого завершення. Дещо доведеться відпустити. Під час новорічної вечірки ви відчуєте полегшення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Сприятливий день, щоб завершити усі домашні справи. Вже ввечері не стримуйте себе. Проведіть новорічну ніч разом з тими, кого любите!