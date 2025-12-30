Астрологи вважають, що деякі знаки зодіаку можуть почати стосунки вже у новорічну ніч. Комусь вистачить одного погляду, щоб зрозуміти – це дійсно той самий, розповідає 24 Канал з посиланням на Collective World.

Ідеальні пари на новорічну ніч

Овен і Рак

З першого погляду здається, що Овен та Рак – аж надто різні. Але це саме той випадок, коли партнери здатні доповнити один одного. Овен дає стосункам вогонь та рішучість, у той момент як Раки дарують ніжність й турботу. А новорічна ніч може стати тим моментом, яка запалить свічку їхнього кохання.

Терези і Телець

Ця солодка парочка – не фанати гучних вечірок. Якщо ж вони потраплять на них, то обов'язково знайдуть один одного. Поки інші розважатимуться, вони зануряться в глибоку розмову, під час якої народяться почуття.

Які ідеальні зодіакальні пари на новорічну ніч / Фото Pexels

Близнюки і Водолій

Залиште їх удвох! Між ними спалахне майже миттєва іскра. Саме тут можливе і кохання, і пристрасть з першого погляду. Новий рік стане для них не просто святом, а стартом захопливого шляху, де буде багато відкриттів, розмов до ранку та розуміння, що вони йдуть разом в одному напрямку.