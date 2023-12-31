Одному зі знаків зодіаку варто бути обережним у новорічну ніч: що трапиться

Новорічна ніч – казковий час, адже саме тоді збуваються всі найзаповітніші бажання. Навколо панує диво, магія та святкова атмосфера. А поруч – найближчі люди, які не дають засумувати аж до ранку.

Однак астрологи кажуть, що у новорічну ніч 2024 одному знаку зодіаку треба бути обережним. Може трапитися нещастя. Про кого йде мова, знає 24 Канал.

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Овен

Овни дуже чекають Нового року. Вони вірять, що зможуть втілити всі плани у реальність, здійснити свої мрії, знайти кохання та нарешті почуватися щасливими. До святкування представники цього знаку зодіаку підійшли уважно. Тому ретельно обдумують кожну деталь дизайну та новорічного меню, а також планують різноманітні розваги, щоб точно ніхто не засумував.

Однак астрологи радять Овнам не втрачати пильності. Адже у новорічну ніч може трапитися неприємна ситуація. У вас почнуться серйозні проблеми зі здоров'ям. Перші ознаки відчуєте вже 31 грудня. Це може геть зіпсувати настрій. Крім того, ви довго будете боротися з наслідками хвороби. Початок 2024 року пройде в лікарнях.

Попри все, астрологи кажуть, що не варто сильно засмучуватися. Адже точно зможете впоратися з цією складною ситуацією. Весь час вас підтримуватимуть друзі та рідні, тому не залишитеся наодинці з проблемою.

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