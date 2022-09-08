Саме ці три знаки Зодіаку, попри страх та перепони, все одно беруться за роботу та нові завдання, пише 24 канал. Вони хочуть забезпечити себе та свою сім’ю всім можливим, аби ніхто ні в чому не відчував потреби.

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Леви

У творчому плані Леви дуже розвинені чоловіки. Вони чудово справляються на керівних посадах, вміють командувати людьми та залишатися попри це хорошою людиною. Якщо у їхній кар’єрі і стаються проблеми, то вони вміють їх швидко вирішити.

Терези

Терези володіють величезними амбіціями та правильно реалізовують свій потенціал. Вони досить активні, тож ніколи не сидять на місці і завжди придумують нові проєкти, які приносять їм чималі дивіденди. Їхня працьовитість та нестандартне мислення дозволяє все життя перебувати на лідируючих позиціях.

Стрільці

Стрільці завжди ставлять перед собою план та всіляко досягають поставлених цілей. Вони люблять заручитися підтримкою близьких, тож якщо чоловіків-Стрільців підтримує дружина – їхнє життя стрімко йде вгору. Вони люблять ризикувати і завжди отримують бажане.