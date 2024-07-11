Щоб не потрапити у мишоловку: 3 знаки зодіаку, яким невдовзі варто остерігатися проблем

Зірки дали важливі підказки для окремих знаків зодіаку, щоб попередити про можливу загрозу. Довіртесь порадам, адже це може врятувати ваше становище.

Телець, Терези та Водолій, цього місяця краще обмежити себе у чомусь надзвичайному, щоб не нажити додаткових проблем, пише LifeStyle 24.

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Телець

Найближчим часом не варто брати на себе занадто багато роботи, оскільки можливі конфлікти можуть стати останньою крапкою. Також слід бути обережними у фінансових питаннях і уникати непотрібних витрат.

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Терези

У середині липня можливі серйозні зміни в кар'єрі та особистому житті. Можуть виникнути ризики розриву як ділових, так і любовних стосунків, якщо вчасно не взяти ситуацію під свій контроль.

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Водолій

Цього місяця слід бути обережними з інформацією, яку розповідаєте іншим, щоб уникнути скандалів. Є ймовірність, що хтось може збирати багато компрометувальних фактів про вас.

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