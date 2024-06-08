Овен, Діва, Скорпіон і Водолій, наберіться сміливості, щоб прийняти складне рішення, пише LifeStyle 24.
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Овен
Уже незабаром доведеться зробити вибір: кар'єра чи особисте життя. Будьте відверті з собою та партнером. Адже ваше рішення кардинально повпливає на майбутнє.
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Діва
Доведеться обирати та розставляти пріоритети в житті: залишитись на тому самому місці чи прийняти пропозицію щодо переїзду. Зважте, що така пропозиція може бути єдиною за все життя.
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Скорпіон
Розберіться з тим, на якій роботі хочете працювати. Астрологи рекомендують не гаяти часу, а починати діяти. Адже зовсім скоро може бути запізно вдаватись до таких змін у житті.
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Водолій
Відкрийтесь новим знайомствам і пропозиціям. Не ігноруйте того, що пропонує життя, адже вибір, який робитимете зараз, матиме сильний вплив на подальший стан справ.
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