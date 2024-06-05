Ніхто не позаздрить: 4 знаки зодіаку, в яких вже наступного тижня почнеться чорна смуга в житті

На жаль, часом так буває, що не завжди життя може йти за нашим планом. Іноді трапляється низка поганих подій, які можуть вибити з колії та негативно повпливати на майбутнє.

Близнюки, Рак, Діва та Водолій, наступний тиждень точно не буде вдалим для вас, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

У вас можуть виникнути проблеми на роботі та у стосунках. Варто бути обережними у висловлюваннях та уникати конфліктів, оскільки вони можуть призвести до серйозних непорозумінь​.

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Рак

Ви можете відчути фінансові труднощі або виникнуть проблеми в сімейних справах. Астрологи рекомендують уникати великих покупок і зосередитися на економії​.

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Діва

Слід бути уважними до свого здоров'я, оскільки можуть появитись проблеми, які потребуватимуть негайної уваги. Також можуть виникнути труднощі на роботі​ через давній конфлікт.

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Водолій

Ви можете зіткнутися з емоційними викликами та проблемами у стосунках. Важливо залишатися спокійними та не піддаватися негативним емоціям​.

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