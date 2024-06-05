Близнюки, Рак, Діва та Водолій, наступний тиждень точно не буде вдалим для вас, пише LifeStyle 24.
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Близнюки
У вас можуть виникнути проблеми на роботі та у стосунках. Варто бути обережними у висловлюваннях та уникати конфліктів, оскільки вони можуть призвести до серйозних непорозумінь.
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Рак
Ви можете відчути фінансові труднощі або виникнуть проблеми в сімейних справах. Астрологи рекомендують уникати великих покупок і зосередитися на економії.
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Діва
Слід бути уважними до свого здоров'я, оскільки можуть появитись проблеми, які потребуватимуть негайної уваги. Також можуть виникнути труднощі на роботі через давній конфлікт.
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Водолій
Ви можете зіткнутися з емоційними викликами та проблемами у стосунках. Важливо залишатися спокійними та не піддаватися негативним емоціям.
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