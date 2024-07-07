Лев, Діва і Стрілець, у вас будуть особливо сприятливі умови для зміцнення дружніх стосунків і створення нових, пише LifeStyle 24.

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Лев

У вас буде шанс зустріти цікавих та впливових людей, які можуть змінити життя на краще. Літо буде продуктивним і наповненим новими знайомствами, які потенційно вплинуть на майбутнє.

Гороскоп для Левів

Діва

Ви будете проводити багато часу з близькими та друзями, що допоможе знайти справжніх друзів​. Астрологи певні, що помилитись із вибором не вдасться.

Гороскоп для Діви

Стрілець

Ви не повинні боятися змін. Нові знайомства і підтримка близьких допоможуть пройти через будь-які труднощі й знайти справжніх друзів, з якими можна буде поділитися всіма радощами та переживаннями​.

Гороскоп для Стрільців