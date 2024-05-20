Овен і Лев, доведеться прийняти виклик долі та докласти зусиль, щоб побороти проблеми, пише LifeStyle 24.

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Овен

Не засмучуйтесь раніше часу, адже у ваших руках є всі можливості, щоб якнайшвидше подолати труднощі. Варто лиш не сумніватись у собі.

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Лев

Зверніть увагу на стан своїх справ на роботі. Є ймовірність, що керівництво не дуже задоволене вашою ефективністю. Готуйтесь до серйозної розмови, яка може перерости у скандал.

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