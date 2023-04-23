На початку нового тижня особливо успішними вдасться бути одразу чотирьом знакам зодіаку. Мовиться про Близнюків, Левів, Скорпіонів та Водоліїв, пише 24 Канал.

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Близнюки

Попри попередні проблеми у новому тижні до представників цього знака зодіаку повернеться удача. Їм вийде зробити те, що не вдавалося певний час. Наполегливість – ключ до успіху.

Гороскоп для Близнюків

Лев

На початку нового тижня інтуїція Левів не підводитиме. Шосте чуття допоможе цьому знакові зодіаку здобути феєричний успіх мало не у всіх сферах свого життя. Так Лев поверне своє звання короля.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Представники цього знака зодіаку нарешті приймуть правильні рішення. Це дасть змогу рухатися далі та продовжувати справу, яку безрезультатно розпочали. Астрологи радять зважитися на ділові поїздки, що будуть черговим поштовхом.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

На початку нового тижня Водолії зустрінуть людей, що стануть для них близькими в короткий час. Вони надихнуть та змотивують на розвиток та успіх у багатьох сферах.

Гороскоп для Водоліїв