Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку передбачає спокійний та цікавий період, який відкриє для вас багато нових можливостей. Читайте гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Овна

На Овнів чекає дуже насичений робочий тиждень. З понеділка по середу вам треба вирішити важливі питання, адже в четвер та п’ятницю ви будете відволікатися на домашні справи.

У вас виникне багато цікавих та перспективних ідей. Намагайтеся їх кудись занотувати, щоб повернутися до них згодом. Вільний час після роботи астрологи рядять проводити зі своєю сім’ю. Відправтеся за місто на кілька годин, щоб відпочити та набратися нових вражень.

Вихідні вас чекають активні. У суботу до вас навідаються родичі, тож вам доведеться значну частину провести з ними. У неділю вам треба вирішити всі важливі справи, які ви не встигли зробити впродовж тижня.

Сприятливий день: 3 червня

Несприятливий день: 1 червня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Тельця

На Тельців чекає один із найвиснажливіших тижнів за останній час. На вас зваляться багато робочих справ, які не можна відкладати. Також вам треба присвятити час лікуванню домашнього улюбленця. Ймовірно, вам навіть доведеться відмовитися від запланованої подорожі.

У четвер вас чекає на роботі вирішення важливого проєкту, до якого залучаться кілька ваших колег. Постарайтеся включити всю свою працьовитість. Результат від виконаного завдання потішить не лише вас, а керівництво. В кінці тижня вас чекає премія.

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Вихідні присвятіть улюбленим справам: подивіться фільм з коханою половинкою, вируште на прогулянку улюбленими місцями або ж спробуйте свої сили в кулінарії. Зорі прогнозують вам вдало проведений час.

Сприятливий день: 6 червня

Несприятливий день: 2 червня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Близнюків

Близнюкам треба відсторонитися від всіх робочих справ та проєктів. Астрологи радять присвятити час своєму особистому життю. Ви взяли на себе занадто багато роботи, яка забирає увесь ваш час. Відмовтеся від того, що забирає у вас багато енергії.

Вам треба звернути увагу на свій бюджет. Через необачність ви можете втратити значну частину коштів. Подбайте про заощадження, інакше є велика ймовірність, що в майбутньому у вас будуть великі і незаплановані витрати.

На вихідних зробіть генеральне прибирання у своїй квартирі: викиньте всі старі речі, якими ви давно не користуєтеся. Якщо захочете додати нотки свіжості – зробіть невелику перестановку, посадіть вазони або розмалюйте фарбами горщики і вази.

Сприятливий день: 31 травня

Несприятливий день: 2 червня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Рака

Ракам треба активно думати над започаткуванням власної справи. Переконайтеся на власному прикладі, що робота може приносити не лише гроші, але й задоволення. Не поспішайте в остаточних висновках. Добре подумайте над тим, що вас насправді захоплює та надихає.

Сімейним представникам знаку треба зайнятися дітьми та домом. Також приділіть час домашнім справам. Астрологи не радять витрачати кошти на необдумані речі, купуйте лише те, що дійсно вам необхідне.

Останнім часом ви відчуваєте важкість у шлунку, тож зверніть особливу увагу на своє здоров’я. Вам треба переглянути своє харчування, зробити розвантажувальний день та почати займатися спортом. Ранок неділі можете розпочати з 5-хвилинного бігу, якщо ви новачок.

Сприятливий день: 4 червня

Несприятливий день: 31 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Лева

На Левів чекає бадьорий та цікавий тиждень. Ви зустрінетеся з давніми знайомими, з якими ви давно не спілкувалися. Щирі розмови та час проведений разом зможуть зарядити вас позитивними емоціями.

Знайдіть час, щоб побути наодинці та задуматися над своїм життям. Проаналізуйте свої щоденні дії, зрозумійте чи все відбувається з вами так, як треба і чи в правильному векторі ви йдете далі.

На вихідних не обов’язково займатися рутинними та нецікавими справами. Зорі прогнозують вам чудовий настрій, якщо ви будете братися за корисні завдання. Неділя сприятлива для читання, хобі чи вивчення чогось нового. У вас можуть з'явитися нові ідеї, які сприятимуть вашому успіху.

Сприятливий день: 31 травня

Несприятливий день: 5 червня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Діви

Діви цього тижня матимуть змогу вийти зі своєї зони комфорту. Вам доведеться взяти на себе обов’язки, з якими ви раніше не стикалися. На допомогу вам прийде колега, з якою вам вдасться все успішно вирішити. Новий тиждень сприятливий для будь-яких починань. Без вагань записуйтеся з понеділка в зал, на йогу, плавання чи на курси вивчення іноземної мови.

Астрологи рекомендують бути максимально уважними до своїх слів та обіцянок, адже невиправдані сподівання не повинні підірвати вашу довіру в родині. У вівторок вам присниться поганий сон, який не віщуватиме нічого доброго, однак сильно не переживайте, адже все обійдеться і біда омине вас стороною

Якщо ви давно планували дрібний ремонт або генеральне прибирання – краще зробити це в суботу, тоді ви отримаєте найкращий результат від запланованого.

Сприятливий день: 5 червня

Несприятливий день: 4 червня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Терезів

Терези цього тижня будуть схильні до швидкого прийняття рішень, і це піде вам на руку. У вівторок чекайте на примирення з людиною, яка зникла з вашого життя майже рік тому. Щирі розмови та зізнання одне одному у своїх помилках дозволять вам відродити забуту дружбу чи стосунки.

Вам треба терміново звернути увагу на своє харчування. Додайте до свого раціону більше свіжих овочів та зелені. Дієт дотримуватися ніяких не треба. Слідкуйте лише за годинником, аби не переїдати. За можливості, можете додати у своє життя спорт.

Вихідні ви проведете у веселій компанії. Астрологи прогнозують Терезам насичені та цікаві дні, які допоможуть розслабитися та добре налаштуватися на початок нового тижня. У неділю присвятіть час плануванню майбутньої відпустки, яка вже не за горами.

Сприятливий день: 4 червня

Несприятливий день: 31 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Скорпіона

Тиждень для Скорпіонів пройде насичено та позитивно. Ніяких неприємностей не передбачається, тож ви будете жити в своє задоволення. Складіть собі список речей, які дарують вам наснагу та оптимізм і звертайтеся до них, коли вас накриє хвиля апатії.

Цього тижня вас чекає багато фізичної роботи. Вам доведеться розпочати дрібний ремонт в оселі та допомогти батькам в домашніх справах. Вільний час проводьте за заняттям спортом або читанням книги.

На вихідних вам доведеться надолужити втрачені робочі години, тож суботу й неділю ви змушені зробити завдання, які треба обов’язково закінчити до кінця тижня. Переключитися від робочих справ у кінці тижня допоможе цікавий фільм.

Сприятливий день: 1 червня

Несприятливий день: 31 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Стрільця

Тиждень подарує Стрільцям чудовий настрій. Ви будете випромінювати позитив та енергію, з якою захочете поділитися з друзями. Якщо на роботі виникнуть труднощі, ви можете з легкістю їх обійти.

Дні будуть бурхливими на емоції. Сімейні представники знаку, які давно планують вагітність, зможуть нарешті побачити позитивний тест. Астрологи не радять тримати це в таємниці, тож розкажіть про щасливий момент у своєму житті рідним та близьким.

На вихідних фортуна буде на боці найактивніших знаків зодіаку. Чим масштабнішими будуть ідеї, тим більша ймовірність їх реалізації. Субота сприятиме активному вирішенню незавершених справ, пов'язаних з нерухомістю.

Сприятливий день: 5 червня

Несприятливий день: 3 червня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Козерога

Якщо Козероги цього тижня будуть старатися, то керівництво це обов’язково помітить. Розвивайте свої таланти і здібності, які згодом вам знадобляться. Ймовірно, зовсім скоро на вас чекає краща посада з більшою зарплатнею.

Вас надихатиме на подвиги прагнення стати кращою версією себе. Після роботи виділяйте час не лише на домашні справи, але й на саморозвиток. Кожного дня знаходьте можливість почитати книжку та дізнатися щось нове.

На вихідних проявіть активність у тих завданнях, де немає динаміки. Ви довгий період не можете розв’язати одну справу, якій варто приділити один вихідних день та довести її до логічного кінця.

Сприятливий день: 2 червня

Несприятливий день: 5 червня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Водолія

На Водоліїв цього тижня чекає розчарування від швидкого успіху. Вам знадобиться розсудливість і терпіння. Не опускайте руки, просто спробуйте ще раз виконати запланований проєкт, знайшовши інший підхід.

У четвер певні обставини змусять вас взятися за незвичну роботу. Ні за що не переживайте, адже ви зробите навіть краще, ніж самі від себе очікували. Вечір п’ятниці вдалий для зустрічей зі старими знайомими.

Суботу і неділю можете провести у своє задоволення. На вас не чекатиме ніяких важливих справ та зобов’язань, тож ви можете відправитися з компанією за місто на відпочинок.

Сприятливий день: 6 червня

Несприятливий день: 1 червня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 для Риб

Рибам цього тижня треба взятися за справи та завдання, які вам треба обов’язково вирішити перед заселенням у нове житло. Позбудьтеся всіх завдань, які накопичилися і не можуть зрушити з мертвої точки. Не перевозьте в нову квартиру старі зобов’язання.

В середині тижня у вас можуть виникнути цікаві ідеї та бажання. Якщо ви докладете максимум зусиль, то вже зовсім скоро можете очікувати на позитивний результат. Також вас чекає фінансовий бонус.

Ймовірно, на вихідних у вас будуть проблеми зі здоров’ям. Не зволікайте та запишіться на прийом до лікаря. Втримайтеся від запального бажання кудись поїхати. Суботу і неділю вам треба провести вдома у спокійній обстановці.

Сприятливий день: 5 червня

Несприятливий день: 2 червня