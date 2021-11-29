Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Рибам активний період. Близнюків чекають деякі проблеми на роботі. Читайте гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Овна

Овни цього тижня відчуватимуть себе самотньо. Можете трохи провести часу в роздумах, однак не заганяйте себе в депресію. Щоб не зосереджуватися на негативних думках, спробуйте зайнятися своїм хобі або знайти час на спілкування з рідними людьми.

Овнам треба сконцентрувати свою увагу та направити її в правильне русло. Астрологи не радять останні дні в році витрачати на дурниці. Подумайте над тими справами, які вам треба довершити і сміливо приступайте до діла.

Вихідні у вас будуть досить активними. Окрім своїх планувань, вам доведеться витратити чимало часу над завданнями, які вас попросять зробити батьки. Вечір присвятіть улюбленим заняттям.

Сприятливий день: 30 листопада

Несприятливий день: 4 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Тельця

Перша половина тижня Тельців пройде без особливих подій, а вже з другої половини можете чекати на розвиток в багатьох життєвих сферах. Будьте уважними до свого оточення, адже комусь з рідних людей знадобиться ваша допомога.

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Робіть цього тижня багато добрих справ, які повернуться до вас сторицею. Вас чекає важлива розмова з коханою половинкою. Спробуйте вирішити всі важливі питання в спокійній обстановці.

На вихідних вас чекає виконання незвичних завдань. Спробуйте з ними розібратися якнайшвидше. Не рекомендовано в цей період витрачати багато грошей. Економія вам тільки зіграє на руку в недалекому майбутньому.

Сприятливий день: 4 грудня

Несприятливий день: 29 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Близнюків

Цього тижня у Близнюків можуть бути деякі проблеми на роботі. Ймовірно, ваше керівництво вимагатиме від вас набагато більше, ніж ви можете. Ви можете спробувати вийти зі своє зони комфорту та почати робити щось нове, або ж маєте повне право відмовитися.

Тиждень вдалий для вирішення особистого життя. Якщо відчуваєте, що ваші стосунки токсичні, наберіться сміливості та розірвіть їх. Прислухайтеся до своєї інтуїції та робіть так, як вам підказує серце. Від будь-яких дороговартісних покупок в цей період краще відмовитися.

До кінця тижня ви будете сильно виснажені, тому на вихідних присвятіть час медитації чи йозі. Також можете у вільний час прочитати книжку, послухати музику або подивитися фільм, який вас надихне або зарядить гарним настроєм.

Сприятливий день: 5 грудня

Несприятливий день: 30 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Рака

Цього тижня Раки мають чудову можливість проявити себе. Насамперед присвятіть увагу своїм робочим справам. В останній місяць року вам треба максимально попрацювати, щоб отримати гідний результат. Якщо будете старатися – отримаєте премію та похвалу від керівництва.

Загалом в цей період ви легко розберетеся з будь-якими перешкодами на вашій дорозі. Проблеми з фінансами будуть лише в першій половині тижня, а вже до вихідних ситуація покращиться. П'ятниця – вдалий день для зміни зачіски, іміджу та перестановки в оселі.

Астрологи кажуть, що вам треба йти до своєї мети незважаючи ні на що, і лише тоді ви доб'єтеся справжнього успіху. Деякі представники знаку мають шанс виграти в розіграші якусь матеріальну річ.

Сприятливий день: 1 грудня

Несприятливий день: 3 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Лева

Астрологи радять Левам відкинути свою лінь та працювати увесь тиждень на перспективу. Не виключено, що вас чекає підвищення на роботі. Можете сміливо братися за нові та цікаві проєкти, навіть якщо вони вам здаються важкими. Вам буде під силу виконати всі завдання.

Знайдіть час, щоб розставити пріоритети. Вам потрібно скласти чіткий план на тиждень та постаратися виконати все заплановане. Постарайтеся менше часу проводити в соціальних мережах та за переглядом серіалу. Цей тиждень – найкращий період для вирішення нагальних питань.

На самотніх представників знаку чекають кардинальні зміни в особистому житті. Неочікувано можуть спалахнути почуття між людиною, з якою ви знайомі вже дуже давно. Астрологи поки що не радять нікому розповідати про свої почуття.

Сприятливий день: 3 грудня

Несприятливий день: 5 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Діви

Цього тижня на Дів чекають вдалі покупки, які принесуть їм масу задоволення. Можете купувати одяг, техніку, елементи декору в оселю та подарунки близьким. У середу можуть виникнути деякі труднощі на роботі, втім якщо знайти правильний підхід і вирішення – все швидко налагодиться.

Не відмовляйтеся цього тижня від зустрічей зі знайомими чи друзями. Ймовірно, у вас буде нагода познайомитися з цікавими людьми, які вам допоможуть в багатьох питаннях. Середа –вдалий день для відвідування стоматологів та косметологів.

Зорі радять довіряти своїй інтуїції повністю в усіх питаннях. Ви можете запитати поради у найближчих людей, втім робіть так, як підказує вам ваше серце. На вихідних вирушайте з сім'єю в невеличку мандрівку. Зміна обстановки допоможе вам зарядитися енергією та набратися сил.

Сприятливий день: 5 грудня

Несприятливий день: 30 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Терезів

На Терезів цього тижня чекає успіх та прибуток. Усі ваші плани реалізуються, а проєкти за які ви візьметеся будуть вдалими. Будьте відповідальними та не чекайте на чиюсь допомогу, надійтеся лише на себе, тоді обійдетеся без розчарувань.

Ви легко доб'єтеся бажаного в цей період, однак варто проявити наполегливість та всю свою працездатність. У четвер очікуйте на важливу нараду з керівництвом, яка дасть вам очікувані результати. Не забувайте приділяти час домашнім справам.

Вихідні будуть для вас благополучними, втім постарайтеся не входити ні з ким у суперечки та доводити свою правоту. У неділю можете зустрітися зі своїми друзями. Заплануйте похід в кінотеатр на новий фільм або прогуляйтеся містом.

Сприятливий день: 2 грудня

Несприятливий день: 5 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам буде важко справлятися з величезною кількістю справ та важливими робочими завданнями. Зорі радять вільний час присвячувати відпочинку, щоб набратися сил та переключитися на щось, що приносить вам найбільше задоволення. Астрологи кажуть, що у вас все вийде, якщо ви будете вірити в себе.

Постарайтеся менше обговорювати людей та слідкувати за їхнім життям. Ви одразу помітите, як зміниться ваш внутрішній стан, покращиться самопочуття та посилиться внутрішня енергія. У четвер не варто нікому зичити гроші, адже це може бути початком фінансової скрути.

На вихідних спрямуйте всі свої сили на те, щоб ваші мрії до кінця року нарешті здійснилися. Субота вдала для навчання та опанування чогось нового. Неділя – сімейний день, тому проведіть вільний час з рідними за переглядом фільму або читанням книг.

Сприятливий день: 3 грудня

Несприятливий день: 2 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Стрільця

Стрільцям треба зайнятися у вільний час вирішенням особистих питань. Також вам треба попрацювати над своєю самооцінкою, оскільки невпевненість у собі заважає вам рухатися вперед. Тиждень вдалий для вирішення робочих питань, але не варто увесь час присвячувати лише роботі, вам також треба виділити сили на розв'язання особистих справ.

В середині тижня займіться спортом. Фізичні навантаження підуть вам лише на користь. У стосунках не мовчіть, коли вас щось не влаштовує, навчіться обговорювати проблеми. У цей період вас чекає матеріальний прибуток, втім його варто відкласти на втілення матеріальної мрії.

Щоб добре відпочити на вихідних, постарайтеся до кінця останнього робочого дня в п'ятницю доробити всі справи до кінця.

Сприятливий день: 4 грудня

Несприятливий день: 6 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Козерога

Цього тижня астрологи радять Козерогам уважніше ставитися до свого здоров'я. Останнім часом ви занадто багато працюєте і мало відпочиваєте, від цього ваш фізичний та емоційний стан на межі. Не дозволяйте собі знесилення, тому більше займайтеся спортом та улюбленими справами.

Головне – не звертайте з наміченого шляху. У вас вийде здійснити все, що ви задумали, якщо ви нікуди не будете поспішати. Астрологи лише зазначають, що не рекомендовано ризикувати у фінансовій сфері.

На вихідних відмовтеся від справ, які вимагають від вас великих енергетичних витрат. Пожалійте себе і свій організм. Можете увесь день провести за переглядом улюбленого серіалу чи фільму. Такий відпочинок піде вам лише на користь.

Сприятливий день: 30 листопада

Несприятливий день: 1 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Водолія

Водолії цього тижня будуть завантажені обов'язками на роботі та власними завданнями. Вам доведеться зануритися з головою у вирішення важливих питань, адже їхнє відкладання буде вам не на руку. Для того, щоб все контролювати – складіть план на тиждень і постарайтеся його дотримуватися.

Незважаючи на бойовий настрій, постарайтеся не перевантажувати себе справами, адже можете швидко перегоріти. Не варто в цей період з'ясовувати стосунки з рідними. Якщо у вас виникнуло непорозуміння, його можна вирішити у спокійній обстановці.

На вихідних ви будете перебувати в гарному настрої. Ви зможете повноцінно відпочити та з новими силами приступати до наступного робочого тижня. У неділю можна зайнятися творчістю чи улюбленим хобі, а неділю присвятити своїй сім'ї

Сприятливий день: 30 листопада

Несприятливий день: 3 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для Риб

На Риб чекає активний період. Вам доведеться витратити всі сили на виконання важливих завдань, ймовірно, навіть доведеться пожертвувати вільним часом. Зверніть увагу на цікаву ділову пропозицію, яка добре позначиться на вашій кар'єрі.

Загалом тиждень не передбачає жодних ексцесів та хвилювань. Чим більше до кінця ви виконаєте справ, тим більше будете сповнені енергії та натхнення. У вівторок та середу астрологи не радять власникам автомобілів сідати за кермо.

На вихідних у вас з'явиться шанс перемогти там, де раніше зазнали краху. За бажанням, можете відновити старі зв'язки з другом. Цей час вдалий для примирення та визнання своїх помилок.

Сприятливий день: 30 листопада

Несприятливий день: 29 листопада