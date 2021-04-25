Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку прогнозує динамічний період з багатьма поворотами долі. Читайте гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Овна

Овнам цього тижня не варто чекати на легкий успіх, адже для досягнення мети їм доведеться пройти складний і довгий шлях. Початок тижня – час для рішучих та вагомих дій. Не бійтеся щось починати, адже так ніколи не наважитеся на здійснення своєї мрії. Якщо будете заповзятими та працьовитими, то вже скоро отримаєте гідні результати.

Ви також маєте в цей період чудові шанси познайомитися з приємними людьми, від яких просто віятиме щирістю та добротою. Самотні представники знаку мають всі шанси закохатися в людину, з якою проживуть довге та щасливе життя.

Вихідні Овни проведуть в колі рідних та близьких. Постарайтеся в цей час відкинути телефон, забути про соцмережі та зануритися в себе. Подумайте над своїм життям, подякуйте собі за все, що маєте.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 27 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Тельця

Цього тижня Тельці будуть активно наводити порядок у всіх сферах свого життя. Ваше особисте життя зазнає позитивних змін та вийде на новий рівень. Стосунки з вашою коханою половинкою покращаться, ви почнете більше уваги приділяти одне одному та будувати спільні плани на майбутнє.

Ви з головою поринете у вивчення чогось нового і це змусить вас задуматись про зміну професії. Не зупиняйтесь на досягнутому і вже за зовсім короткий проміжок часу ви зможете побачити результат. Своїми планами діліться лише з найближчими людьми.

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Кінець тижня принесе Тельцям безліч позитивних емоцій та змін. Зараз ваше головне завдання – з вдячністю приймати все, що підготувала доля. Не відмовляйтесь від вигідних пропозицій та допомоги. Ваше життя налагоджується, головне, не зіпсуйте цей процес надмірною самокритикою.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Близнюків

Близнюків цього тижня очікує розчарування від швидкого успіху, тож вам точно знадобиться розсудливість і терпіння. Від відчайдушних вчинків варто відмовитись, бо їх наслідки можуть не тільки ускладнити вам життя, але й змінити вашу долю не в кращу сторону.

Акуратніше працюйте з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня не можна назвати збитковим. Навпаки, якщо активно увірветесь в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували.

На вихідних абстрагуйтеся від робочих справ та залишіть їх на роботі. Вам потрібен відпочинок, щоб відновити свої сили та зарядитися енергією на новий тиждень.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 28 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Рака

Ракам цього тижня треба бути обережними у своїх висловлюваннях та вчинках. Не завжди те, що ви говорите і робите є правильним. На початку тижня вас чекає досить неприємна ситуація, яка пов’язана з давньою дружбою. Вияснення деяких моментів морально вас виснажить, але ця розмова потрібна вам обом.

В середині тижня ви закриєте важливі проєкти, над якими працювала тривалий час ціла команда. Будьте обережними з фінансами, астрологи не рекомендують витрачати кошти. Не вірте сумнівним рекламам та акціям, адже можете натрапити на неякісний товар.

На вихідних спробуйте насолодитися теплими весняними днями. За можливості, виберіться кудись на природу, де зможете повністю розслабитися та відпочити. Вас чекають затяжні вихідні дні, тож можете спланувати якусь мандрівку.

Сприятливий день: 29 квітня

Несприятливий день: 1 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Лева

Левам на початку тижня астрологи рекомендують вирішити всі проблеми та питання, які треба завершити до кінця тижня. У період свят вас не повинні турбувати ніякі прогалини. Також рекомендовано розписати свій бюджет, щоб бути в курсі всіх витрат.

Впродовж тижня постарайтеся бути стриманими в їжі. Останнім часом ви вживаєте все без перебору та не слідкуєте за часовими рамками. Нічні переїдання дадуться взнаки, тож спробуйте вгамувати свій апетит не шкідливою їжею, а простою та корисною. Вживайте, до прикладу, свіжі овочі та фрукти, горішки, крупи та злаки.

Вихідні сприятливі для приємних моментів та зустрічей з родичами та друзями. Запросіть близьких вам людей до себе в гості, або ж самі до них відправтеся. Щирі емоції та позитивний настрій в період свят вам гарантований.

Сприятливий день: 2 травня

Несприятливий день: 26 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Діви

Тиждень для Дів видасться вдалим та цікавим. Будьте відкритими до інших, і тоді люди до вас потягнуться. Ви можете навіть відновити зв’язок зі своїми колегами, яких рідко бачите. Складіть чіткий план виконання справ. Лише таким чином ви зможете розпрощатися з "хвостами", які накопичились у вас за останні дні.

В середині тижня очікуйте дзвінок від керівника з приємними новинами. Ймовірно, вам запропонують цікавий проєкт, або ж суттєво підвищать зарплатню. Робота цього тижня вам даватиметься легко й невимушено. Якщо ви хочете залучити у своє життя щось нове, астрологи радять очистити простір: викиньте старий одяг, предмети декору, списані блокноти та очистіть телефон від зайвих листувань.

У суботу займіться генеральним прибиранням, а в неділю присвятіть час своїм рідним. Ви подаруєте велику радість своїм дідусям та бубусям, якщо навідаєтеся до них в гості.

Сприятливий день: 26 квітня

Несприятливий день: 27 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Терезів

Терезів цього тижня чекають деякі випробування. Якщо ви звикли діяти за чіткими правилами та не відступати від плану, то будьте морально готовими до того, що впродовж тижня величезна кількість робочих завдань не дадуть вам зосередитися на особистих завданнях.

Попри заклопотаність ви знайдете час на речі, які принесуть вам задоволення та гарний настрій. Якщо будете відчувати занепад сил та апатію, не лінуйтеся вийти з дому та прогулятися. Заряд енергії та позитиву навіть після 15 хвилин прогулянки вам гарантований.

Великдень пронизаний мотивами оновлення всіх сторін життя. Забезпечне себе хоча б одним новим елементом гардеробу. У суботу проведіть час за фарбуванням крашанок.

Сприятливий день: 28 квітня

Несприятливий день: 30 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне – не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки чи суперечки), а направити енергію у конструктивне русло.

Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов, а більше часу віддайте тим речам, які стосуються безпосередньо важливих справ.

Наприкінці тижня ваші розумові здібності будуть на висоті. Використайте цей момент, щоб владнати справи, які потребують від вас особливої пильності та наснаги. Однак розпочинати нові справи не варто.

Сприятливий день: 1 травня

Несприятливий день: 26 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Стрільця

Цього тижня астрологи не рекомендують Стрільцям перевантажувати себе роботою. Бажано займатися справами, які сприятимуть вашому умиротворенню. Тиждень ідеально підходить для експериментів у найрізноманітніших сферах життя.

В особистому житті у вас настав час зближення і романтики на найякіснішому рівні. Тим, у кого є пара – рекомендовано влаштувати незабутній вечір з коханою людиною. Самотнім представникам знаку бажано вийти в люди – так ви отримаєте шанс на цікаве знайомство, яке докорінно може змінити ваше життя.

На вихідних варто взятися за складення плану на найближчі дні, а то й місяці. Розберіться зі своїми фінансами, бажаннями та завданнями.

Сприятливий день: 27 квітня

Несприятливий день: 29 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Козерога

Для Козерогів настав час відпочити та відновити сили. Довіртеся інтуїції і не ризикуйте без необхідності. На початку тижня, як попереджають зірки, можливі безглузді помилки. Цей тиждень – не найкращий час для великих покупок. Відкладіть шопінг на наступний тиждень, краще заплануйте майбутні подорожі і зробіть генеральне прибирання в будинку. Будьте обережні з вікнами та дзеркалами.

Першу половину тижня зірки рекомендують присвятити самоосвіті. Ви зможете досягнути успіху в навчанні і розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найкраще складуться самостійні заняття.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Бажано в цей період внести деякі корективи в свій імідж: оновіть гардероб та змініть зачіску.

Сприятливий день: 30 квітня

Несприятливий день: 2 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Водолія

На цьому тижні бажано з обережністю поставитися до нових знайомств. Однак, не забувайте, що окрім роботи, у вашому житті є й інші сфери зайнятості. Тож затримання допізна не принесуть бажаного результату. Краще постарайтеся і зробіть поставлені перед вами завдання швидше.

У другій половині тижня більше часу проводьте разом із вашою коханою людиною, це допоможе вам зарядитися позитивними емоціями та хорошим настроєм.

Вихідні Водоліям краще провести вдома, без жодного поспіху чи вирішення робочих питань. Вільний час присвятіть рідним та близьким.

Сприятливий день: 27 квітня

Несприятливий день: 29 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 26 квітня – 2 травня 2021 для Риб

Цього тижня вам потрібно бути максимально уважним до фінансів. Перевіряйте детально рахунки та дивіться, чи не маєте ви боргів, які можуть накопичувати відсотки. Також будьте уважні з покупками в інтернеті.

В особистому житті у вас можуть бути неприємні сварки та конфлікти через те, що ви мало часу проводите вдома. Тож цього тижня краще цю ситуацію виправити – не затримуйтеся на роботі, ходіть на прогулянки разом із коханою людиною без друзів. Час проведений разом допоможе вам зміцнити ваші стосунки.

Друга половина тижня сприятлива для вирішення складної роботи, яка пов'язана із паперами. Вихідні проведіть в колі близьких друзів та відмовтеся від шумних компаній.

Сприятливий день: 1 травня

Несприятливий день: 2 травня