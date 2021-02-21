Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає плідний період. Постарайтеся впродовж тижня виконати все, що задумаєте. Читайте гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Овна

Початок тижня для Овнів буде неабияк насиченим. У вас буде багато зустрічей, планів та робочих моментів. На Овнів чекають тренінги, наради та відрядження. Показуйте оточенню свої найкращі сторони. Працюйте цього тижня на повну, і вже наприкінці тижня будете собі за це дуже вдячними.

У четвер очікуйте на сюрприз, від якого будете приємно здивовані. У вас вдало виконуватимуться справи по дому. Тиждень буде вдалим для занять спортом. Шукайте для себе нові виклики та впевнено рухайтеся до досягнення мети.

Вихідні будуть для вас позитивними. Субота буде трішки навантаженою через велику кількість справ. Зверніть увагу на своє здоров'я та турбуйтеся про свій імунітет. Самотні Овни мають шанси зустріти свою половинку.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 26 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Тельця

Тиждень Тельцям подарує чудовий настрій. Всі труднощі ви обійдете з легкістю і зможете завершити тиждень в гарному настрої. Дні будуть багаті на радісні емоції. Особисте життя Тельців почне рухатися вгору. Ймовірно, ваша друга половинка запропонує вам відправитися в незабутню подорож.

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Вільний від роботи час проведіть наодинці. Цей час сприятливий для роздумів про майбутнє. Більше часу приділяйте новим емоціям та незабутнім відчуттям. Окрім цього, Тельцям треба подумати про покращення свого фінансового становища.

На вихідних Тельцям не завадить дисципліна та акуратність. Ви задумаєте успішну ідею, яка принесе вам плоди. Людей з порадами уникайте, слухайте лише самих себе. Не бійтеся зробити перший крок та брати ініціативу у свої руки.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Близнюків

У Близнюків цього тижня буде поганий настрій. Робота не буде приносити вам задоволення, а у вільний час ви не знайдете для себе нічого цікавого. Астрологи радять дати собі час на відпочинок. Вам вже давно потрібна певна перезагрузка. За можливості, попросіть в керівництва хоча б один вихідний день серед тижня.

В середині тижня, коли отримаєте зарплату, зорі радять ретельно розписати фінансові витрати. Таким чином ви зможете зекономити гроші на важливу покупку та не витратити гроші на непотрібні вам речі.

Кінець тижня сприятливий для творчості. Особливу увагу приділяйте музиці, літературі та образотворчому мистецтву. Якщо у вас з'явилася нова ідея, то потрібно докласти максимум зусиль для її втілення

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Рака

В першій половині тижня вас чекає неприємний період. Проблеми, про які ви забули і до яких не хотіли повертатися – неочікувано прийдуть у ваше життя. Для їх вирішення зберіть усю силу в кулак та доведіть справи до кінця. Викиньте з голови думки про те, що вам щось буде не під силу.

Завдяки заповзяттю та натхненню ви отримаєте багато переваг у майбутньому. Більше спілкуйтеся з людьми, які вас надихають. Саме вони наповнять вас позитивною енергією, хорошим настроєм та новими звершеннями.

Вихідні подарують можливість трохи розслабитися й відчути всю красу та радість життя. Вільний час буде сприятливим для роботи по дому. Не жалійте часу на те, щоб зробити свою оселю такою комфортною та затишною, про яку ви завжди мріяли.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 23 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Лева

Леви від роботи цього тижня будуть отримувати задоволення. Усі поставлені перед вами завдання ви виконаєте добре. Вам буде приємно, коли керівництво вас буде хвалити. Ймовірно, за свої старання ви отримаєте навіть премію, або ж навіть підвищення зарплати.

Якщо ви до всього будете докладати максимум зусиль, то не лише робочі моменти підуть в гору, але й ваше особисте життя. Ваша працьовитість подарує вам енергійність та позитивний настрій, тож попри вашу енергетику неможливо буде пройти повз.

Зірки цього тижня будуть прихильні у всіх ваших починаннях. Якщо ви задумаєте вирішувати квартирні питання, то вже відтепер поцікавтеся про увесь пакет документів, які вам треба зібрати та почніть діяти. Астрологи прогнозують вам успіх.

Сприятливий день: 25 лютого

Несприятливий день: 27 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Діви

Дівам тиждень подарує непередбачувані ситуації, які даватимуть тільки успішний результат. На роботі у вас буде дійсно безліч невідкладних справ, з якими ви впораєтеся та досягнете поставлених цілей.

Ймовірно, самотні Діви на своєму новому шляху зустрінуть старе кохання, яке виллється у бажання відновити стосунки. Гороскоп попереджає про конфлікти, пов'язані з вашим надмірним прагматизмом та зацикленістю на матеріальному боці життя. Розберіться в собі та почніть з самовдосконалення.

У суботу відмовтеся від занять у спортзалі. Зорі радять провести вихідні вдома. У неділю можете відправитися на прогулянку з друзями. Приємне спілкування на цікаві теми принесе вам задоволення та допоможе впорядкувати свої думки.

Сприятливий день: 24 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Терезів

Тиждень у Терезів розпочнеться активно. ви з легкістю зможете розв'язати усі питання, які вас уже дуже давно турбували. На роботі вас очікують зміни або підвищення заробітної плати. Зробіть все можливе, щоб пишатися в кінці тижня своїми успіхами та виконаними справами.

Терези у цей тиждень будуть перебувати в тонусі та не страждатимуть через брак сил. П’ятниця сприятлива для фінансових планувань: підбийте підсумок своїх доходів та витрат. За можливості, зменште свої витрати, якщо значна частина придбаних вами товарів не приносить вам користі.

Вихідні присвятіть лише собі. Не треба складати ніяких планів та їх дотримуватися. Добре виспіться, дозвольте організму відновитися і займайтеся тим, від чого будете отримувати задоволення. Увечері розслабтеся за переглядом цікавого фільму.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів буде дуже насиченим. Ви залишитеся наодинці з важливими справами, які треба вирішити в дуже короткий термін. Не зволікайте та не витрачайте час на відпочинок посеред дня. Зараз вам треба всю свою енергію направити на розв’язання складних завдань.

Ваші старання приведуть до значних змін в житті. Вам необхідно слухати себе, як ніколи, і робити те, що підказує серце. Тиждень вдалий для початку циклу навчання. Друга половина тижня вдала для будь-яких починань, що стосуються зовнішності.

Вихідні проведіть в компанії рідних. Водіям авто астрологи радять бути обережними на дорогах. Увечері краще не покидати свій дім. За можливості, перенесіть всі зустрічі на першу половину дня.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 28 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Стрільця

Астрологи радять Стрільцям якомога краще сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. До того ж підвищена відповідальність зайвою теж не буде. Вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено.

Вам варто стежити за думками та ідеями, записувати їх та втілювати в реальність. Ви зможете досягнути всього, що забажаєте, якщо чітко будете йти до своєї мети і не забуватимете про самодисципліну. Відкиньте лінь в сторону і почніть діяти.

Зорі застерігають вас від оформлення будь-яких кредитів. Також не варто здійснювати жодних операцій з чужими грошима. У суботу відправтеся на прогулянку в ті місця, у яких ви вже дуже давно не були. Неділя – добрий день для зустрічей зі старими знайомими.

Сприятливий день: 23 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Козерога

Перша половина тижня буде сприятливою для здійснення поставлених планів. Загалом увесь тиждень буде насиченим на різноманітні події, від яких навіть залежатиме ваше майбутнє. Зорі кажуть, що середа – сприятливий день для великих покупок. Якщо у вас в планах було придбання великої покупки, то нею варто зайнятися саме в цей день. Ймовірно, ви натрапите на хорошу знижку.

Астрологи прогнозують підвищення зарплати за умови, якщо ви будете старатися з усіх сил. Цілком ймовірно, що ви захочете змінити посаду. Зірки сприятимуть будь-яким вашим починанням. Зорі радять ретельно вибудовувати плани та не втрачати надій на здійснення всього, що ви заплануєте.

Щодо особистого життя, то виникнуть маленькі труднощі. Подумайте, чим би ви змогли поступитися партнерові та шукайте компроміси.

Сприятливий день: 23 лютого

Несприятливий день: 25 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Водолія

Зірки радять цей тиждень Водоліям прожити максимально усвідомлено – уникайте поспішних рішень, особливо в стосунках з близькою людиною. Намагайтеся не перекидати увесь пласт роботи на чужі плечі.

Докладіть зусиль, аби правильно розставити пріоритети та досягнути всього самому. Сміливо відправляйтеся у поїздки – чи то задля відпочинку, чи по роботі. Тиждень подарує вам емоції і нових друзів.

Вихідні – ідеальний період для відпочинку та відновлення сил. Субота вдала для великих покупок. Неділю зорі радять присвятити самоосвіті.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 22 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 22 – 28 лютого 2021 для Риб

Хороший настрій цього тижня вас не покине. На роботі знайдуться приводи для веселощів і розваг. Не піддавайтесь агресії, адже можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

В любовних питаннях ви будете дуже енергійні і впевнені в собі. Влаштуйте на вихідних побачення або романтичну вечерю, цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

Астрологи рекомендують присвятити вихідні духовним пошукам та самоосвіті. Інтуїція буде добре працювати і ви зможете вдало її використати. Можливо, вдасться знайти вихід із безнадійної ситуації. Також добре даватимуться справи пов’язані з навчанням та мистецтвом.

Сприятливий день: 27 лютого

Несприятливий день: 22 лютого