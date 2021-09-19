Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує Козерогам вдалий період для навчання. У Скорпіонів дні пройдуть легко і позитивно. Читайте гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Овна

Небесні покровителі радять Овнам цього тижня уважно стежити за собою і пам’ятати, що основа успіху – це самодисципліна. Вам буде легко виокремити те, що допоможе досягти бажаних цілей.

Можете очікувати на покращення умов праці та робочої атмосфери. Самотнім представникам знаку варто звернути особливу увагу на коло спілкування, серед усіх знайомих вас може чекати ваше доля. Придивляйтеся уважно до тих, хто на вас палко дивиться і проявляє знаки уваги.

Зірки застерігають Овнів від оформлення кредитів, боргів та інших особистих операцій з чужими грошима. Вихідні дні проводьте вдома. Астрологи не радять вам влаштовувати ніяких активних відпочинків та прогулянок в людних місцях.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Тельця

Цього тижня Тельці зможуть успішно реалізувати всі поставлені перед собою завдання. Понеділок – вдалий день для побудови планів. У цей день також варто приділити увагу всім справам, які ви не встигли доробити попереднього тижня. Астрологи кажуть, що ви можете до середини тижня сміливо здійснювати дорогі покупки, адже придбаний товар прослужить вам дуже довго.

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У Тельців з'являться важливі ділові зв'язки, які допоможуть вам просунутися в кар'єрі. Знаходьте час на вирішення робочих справ та постановки пріоритетів. Не бійтеся напряму звертатися до керівництва за порадами і допомогою.

Вихідні – вдалий період для відвідування пізнавальних лекцій, вебінарів, прямих ефірів. У суботу можете сміливо планувати поїздку за кордон зі своїми друзями. Астрологи радять не зволікати з купівлею квитків.

Сприятливий день: 22 вересня

Несприятливий день: 21 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Близнюків

На Близнюків чекає багато домашніх та особистих справ. Велика заклопотаність сприятиме забудькуватості. Щоб не опустити важливі завдання, намагайтеся все нотувати у блокнот або записувати в телефоні. Цього тижня астрологи радять вам знайти вільний час, щоб допомогти батькам.

Середа – сприятливий день для ведення робочих переговорів з іноземними компаніями. Ймовірно, керівництво посилить вам навантаженість, з якою вам буде важко впоратися. Не бійтеся попросити в колег допомоги, які швидко допоможуть вам увійти в курс справи.

На вихідних вам варто зайнятися фізичною активністю. Відсутність спорту у вашому житті призводить до в'ялого настрою та швидкого вигорання. Ви часто нічого не хочете і вже після роботи втрачаєте всі сили. Змінюючи фізіологію – зміните психологію, тому приділяйте увагу активному життю.

Сприятливий день: 25 вересня

Несприятливий день: 23 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Рака

Цього тижня Раки можуть реалізувати багато творчих ідей. Астрологи радять відкласти планування та почати приступати до активних дій. Якщо ви будете працювати на повну і старатися, то перед вами відкриються нові перспективи, які надалі покращать ваше життя.

Астрологи радять вам бути обережними з продуктами харчування, оскільки можливі отруєння. Добре перевіряйте термін придатності та не налягайте на важкі страви, які погано перетравлюються.

Вихідні пройдуть досить насичено. Ви зустрінетеся з давніми хорошими знайомими, спілкування з якими принесе вам безліч позитивних емоцій та радість. Обміркуйте над цілями, які ви зможете виконати до кінця року і приступайте до роботи. Ваша віра в себе допоможе вам швидше досягнути мети.

Сприятливий день: 25 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Лева

На Левів чекає досить непростий тиждень, втім ваші рідні зуміють вам швидко допомогти вийти з депресивного стану. Деякі ваші плани можуть змінитися, однак не переживайте і знайте, що все що не робиться – до кращого.

Тиждень підходить для зміни обстановки. Ви можете почати шукати нове помешкання, або ж зробити перестановку вдома. Очистіть свій дім від непотрібних речей, якими ви давно не користуєтеся. Також звільніть свою шафу від старого одягу, який ви не будете носити.

На вихідних, якщо сприятиме погода, постарайтеся більше гуляти на свіжому повітрі. Останнім часом ви дуже багато думаєте про все, тож вам потрібно на щось переключатися. Неділя – вдалий день для побачень. Дозвольте собі зануритися в романтичну атмосферу.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 22 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Діви

Початок тижня обіцяє невдачі, але ближче до вихідних все зміниться. У понеділок та вівторок у вас буде чимало робочих справ, які доведеться вирішувати в терміновому порядку. У середу на вас чекають домашні завдання, які вимагають вашої уваги. З п'ятниці розпочнеться період, який дасть значний прорив у вашій сфері життя.

Людина з вашого оточення запропонує вам переїзд в оміріяну країну, цікаву роботу та нову посаду. Окрім цього, ви побачите нові можливості та збільшення фінансів. Астрологи радять не боятися приймати важливих рішень та виходити із зони комфорту.

Вихідні у вас будуть динамічні та непередбачувані. У вас з друзями може виникнути цікава ідея, яку ви зможете швидко реалізувати. Рутинні справи відкладіть в бік та займіться чимось новим.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 22 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Терезів

На Терезів чекає знаковий тиждень. Можливі зміни в кар'єрі та особистому житті. Вівторок – ідеальний день для прийняття важливих рішень. Найближчими днями вам варто приділити увагу фінансам та позбутися від заборгованостей.

Спробуйте цього тижня взяти на себе відповідальність та вирішити всі важливі справи. Не перекладайте їх з одного тижня на інший. Складіть план дня, подивіться на які речі ви витрачаєте час, подумайте над тим, чи дійсно вони є необхідними, і знайдіть можливість для вагомого завдання.

На вихідних вас чекає багато роботи по дому. Окрім цього, вам треба допомогти батькам. Не захоплюйтеся робочими чатами, адже це забере у вас багато часу. У суботу ви можете випадково зустріти людину з минулого, з якою перестали спілкуватися на негативній ноті.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Скорпіона

Будь-які завдання цього тижня Скорпіонам будуть даватися дуже легко. Однак вам варто приділити увагу своєму сну. Якщо ви декілька днів поспіль не можете заснути, це свідчить про тривожні симптоми. Можливо, вам варто більше відпочивати і не брати все близько до серця.

Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Спробуйте відкинути хаос, який відбувається у вашій голові. Якщо ви очистите свої думки і чітко розпишете справи на папері – все внормується.

В харчуванні віддайте перевагу свіжим овочам та фруктам. На вихідних краще відмовитись від алкоголю (або зменшити його кількість). Це позитивно позначиться на вашому самопочутті, а також вбереже від необдуманих вчинків.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 23 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Стрільця

На Стрільців цього тижня чекає приємна звістка. Зовсім скоро ви зможете відновити стосунки з подругою чи другом, з якими раніше втратили зв'язок.

Що стосується роботи, то цього тижня вам доведеться приймати важливі рішення. Зверніть увагу, покращити ваш матеріальний стан поки що не вдасться. Тому сприйміть це як належне, а якщо вам не вистачає коштів – спробуйте трішки зекономити.

В сімейному житті не беріть участі в конфліктах, які вас не стосуються, та слідкуйте за своїми словами. Ви можете висловитися дуже різко щодо близької вам людини і будете довго про це шкодувати.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів є дуже сприятливим для навчання. Якщо ви давно мріяли піти на курси або навіть опанувати нову професію – розпочинайте діяти просто зараз. У мережі є безліч онлайн-платформ, які за невелику оплату допоможуть вам стати кращою версією себе.

Будьте обережні з фінансами, адже зараз матеріальне становище досить нестабільне. Не робіть спонтанних покупок, особливо тих, які перевищують норму ваших витрат.

Ближче до кінця тижня вас очікують серйозні зміни у ваших стосунках – ви перейдете на новий рівень, тож будьте готові до приємних сюрпризів.

Сприятливий день: 23 вересня

Несприятливий день: 21 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Водолія

Тиждень принесе Водоліям нові враження. Ваша робота приносить вам багато задоволення, тож вкладайте в неї максимум своїх зусиль. Керівництво не омине ваші старання стороною і вже зовсім скоро на вас очікує фінансова винагорода.

Ви зайняті тільки приємними думками і спогадами про побачення або зустрічі. Зачекайте ще трохи і зможете зустрітися з усіма з ким планували раніше. Не забувайте про телефонні дзвінки, ймовірно, почути ваш голос виявиться для когось приємною несподіванкою.

На вихідних – саме час втілити в життя свої плани, які давно зріють у вашій голові. Якщо ви давно хотіли почати правильно харчуватися і займатися спортом – не чекайте, а починайте діяти. Почніть робити щось у своєму житті з маленьких кроків. З таким режимом вже за кілька тижнів ви побачите суттєвий результат і будете собою задоволені.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 20 – 26 вересня 2021 для Риб

На роботі Риб очікує багато нововведень, але всі вони з часом матимуть хороший для вас результат. Середа – сприятливий день для планування робочих моментів. Для тих, хто дистанційно працює з дому очікують приємні новини. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим начальством.

В першій половині тижня сплануйте собі відпочинок на природі, подалі від великого скупчення людей. Погода на вихідних буде тішити, тож сміливо вирушайте на невеличку прогулянку.

Позитивною темою цього тижня може стати ваш особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

Сприятливий день: 22 вересня

Несприятливий день: 24 вересня