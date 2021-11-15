Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку, радить Левам взяти під контроль фінансові витрати. На Терезів чекає визначний тиждень. Читайте гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Овна

Початок тижня потішить вас приємними змінами в кар'єрі. Все буде добре, якщо ви повірите у власні сили. Не бійтеся доводити всім і собі насамперед, що ви можете набагато більше, ніж очікували.

Цього тижня варто звернути увагу на власне самопочуття. Якщо відчуваєте занедужання – запишіться на прийом до лікаря та здайте аналізи. За можливості, почніть хоча б кілька хвилин на день займатися спортом. Пам'ятайте, що в здоровому тілі – здоровий дух.

В особистих стосунках все буде стабільно і спокійно. Вихідні вдалі для планування нових цілей. У цей період вдалий переїзд або купівля чогось дороговартісного. Ваші стосунки вийдуть на новий рівень, завдяки вмінню чути і слухати.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Тельця

Астрологи радять Тельцям не навантажувати себе цього тижня додатковою роботою, фізичними навантаженнями та проблемами. Велика кількість справ забере у вас багато сил та енергії, втім не опускайте руки. Вірте в краще, і ваші справи помітно підуть в гору.

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Особисті стосунки почнуть краще розвиватися. Зі своїм партнером чи партнеркою ви зможете вийти на новий рівень. Замість планів вам треба в цей період почати більше діяти та щось робити для власного благополуччя.

Останнім часом ви стали занадто самокритичними, що зовсім не грає вам на руку. Це заважає вам бути впевненими та рухатися вгору. Женіть тривожність геть, адже постійне незадоволення собою може призвести до тривалої депресії.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 21 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Близнюків

Цього тижня Близнюки будуть багато працювати. Ваше активне включення в робочий процес оцінить керівництво. Не записуйте свої найцікавіші бажання лише на папері, почніть їх втілювати вже й негайно, адже так і будете надалі відтерміновувати те, що для вас важливо.

Занурюйтеся в кожну справу, за яку беретеся, і зможете отримати позитивний результат вже найближчими днями. Астрологи радять відмовитися у ці дні від великих компаній, оскільки є ризик захворіти. Проводьте вільний час вдома зі своєю сім'єю.

Вихідні присвятіть навчанню та освоєнню нових навичок. Прагнення досягнути успіху у вашій професії позитивно відзначиться на вашому настрої. Від власних інтересів та захоплень відмовлятися не варто, знайдіть час для творчих поривів.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 18 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Рака

Цього тижня Ракам треба навчитися перебувати в гармонії з собою, інакше не зможете досягнути успіху в жодній сфері. Працюйте над собою та аналізуйте свої мінуси. У вільний час почніть медитувати, а якщо маєте можливість – відвідайте психолога.

Відкладіть в цей період партнерські справи, переговори та відрядження. Вам треба приділити найбільшу увагу собі, щоб мати змогу надалі якісно працювати. Ви талановита людина, однак цей тиждень стане для вас творчою кризою.

Менше лінуйтеся цього тижня і не сперечайтеся з рідними. Залучіть у своє життя більше спорту та прогулянок на свіжому повітрі. У всьому шукайте нові можливості, і добробут прийде у ваше життя. У будь-яких питаннях на які не зможете знайти відповідей – прислухайтеся до свого серця.

Сприятливий день: 18 листопада

Несприятливий день: 20 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Лева

Цього тижня за порадою астрологів треба взяти під контроль фінансові витрати. Будьте обережними щодо свого здоров'я, є ризик підхопити вірусне захворювання. Період сприятливий для досягнення нових висот на роботі. Джерелом позитивних емоцій буде спілкування з людьми.

Середина тижня сприятлива для прийняття важливих рішень. Ваше фінансове становище стабілізується, втім непередбачуваних витрат вам не уникнути. Не будуйте великих планів, щоб не розчаровуватися. Робіть те, що запланували без особливого поспіху.

Вихідні у Левів будуть насиченими. Ви отримаєте пропозицію, про яку давно мріяли. У ці дні вам вдасться втілити в життя усі свої плани, а в неділю вас чекає чимало приємних подій.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 20 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Діви

Цього тижня всю свою енергію Діви віддаватимуть робочим процесам. Щоб не вигоріти, астрологи радять у вільний час відгородити себе від усіх соцмереж та просто відпочити і приділити час улюбленим заняттям.

Загалом період принесе вам нові враження та корисні життєві уроки. Ймовірно, керівництво наділить вас премією або навіть збільшить зарплату. На роботі з'явиться багато цікавих та перспективних проєктів.

Вихідні будуть наповнені гарним настроєм. Влаштуйте на вихідних романтичну вечерю, знайдіть чудовий фільм, запаліть ароматичні свічки та створіть незабутній момент. Цей час найбільш сприятливий для відвертих розмов та планування майбутнього.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Терезів

На Терезів чекає визначний тиждень. Доводьте все почате до кінця та не відступайте, і тоді вам посміхнеться успіх. У цей період ви маєте шанс збільшити свої фінансові доходи. Астрологи пророкують вам хороший настрій.

Не забувайте цього тижня про домашні справи. Якщо ви наведете лад вдома, то й робочі справи виконаються швидше. Не будуйте серйозних планів на понеділок, ймовірно, вам доведеться їх скоригувати.

Вихідні вдалі для вивчення чогось нового. Також цей час сприятливий для експериментів зі зовнішністю. На самотніх представників знаку чекає доленосне знайомство. Приділіть час відпочинку, аби набратися сил для нового робочого тижня.

Сприятливий день: 15 листопада

Несприятливий день: 16 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Скорпіона

На Скорпіонів чекає успішний тиждень. Ви зможете за короткі терміни владнати всі важливі справи та навіть розпочати роботу над новим проєктом. Можете повністю зануритися в роботу, а позитивні результати отримаєте зовсім скоро.

Проявляйте свою цілеспрямованість. За можливості прислухайтеся до думок і побажань керівництва. Самотнім представникам знаку не варто захоплюватися пошуком кохання, краще зосередьтеся на саморозвитку.

Вихідні проведіть у своє задоволення. Це може бути улюблена справа, прогулянка з друзями або якесь нове хобі. Спробуйте максимально обмежити себе від соціальних мереж, аби перезарядитися. У неділю утримайтеся від незапланованих покупок.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Стрільця

Астрологи радять цього тижня Стрільцям відкласти робочі справи на другий план та серйозно зайнятися домашніми завданнями. Вам треба докласти всіх зусиль, щоб завершити справи, які почали ще дуже давно вже до кінця тижня.

Також цього тижня особливу увагу треба приділити своїм рідним. Якщо ви плануєте отримати нові знання чи записатися на курси – робіть це з вівторка. Розпочинати нові справи з понеділка не рекомендовано. Найбільш активним днем буде п'ятниця, тому вже на вихідних ви зможете повноцінно відпочити.

У суботу ви будете продуктивними. Ви знайдете час на планування та навіть складете чіткий план виконання важливої для вас цілі в житті. У неділю гороскоп обіцяє самотнім представникам знаку зустріч з людиною, яка переверне ваше життя.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Козерога

Козерогів чекають цього тижня навантаження на роботі та в побуті. Керівництво може раптово змінити ваші обов'язки або додати більше додаткових навантажень. Якщо спочатку ви будете роздратовані від такого ходу подій, то потім зрозумієте, що це лише вам на користь, адже дозволить вам більше розкритися та вийти за рамки.

У середині тижня можете потішити себе бажаними покупками. У цей період добре купувати техніку, адже вона вам довго прослужить. Окрім цього, астрологи радять завести фінансовий щоденник та записувати свої витрати, щоб в кінці місяця мати чітку картину витрат та розуміти, на що саме вам варто обмежити кошти.

У суботу вас чекає неочікуваний візит гостей. Ймовірно, до вас навідаються близькі родичі, яких ви давно не бачили через пандемію. Зустріч буде приємною та повною сюрпризів, тому постарайтеся всі важливі справи виконати до кінця п'ятниці.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Водолія

Цього тижня у житті Водоліїв можуть відбутися важливі зміни в кар'єрі та в професійній діяльності. Наприкінці року ви отримаєте шанс обійняти посаду, про яку давно мріяли. Нічого не бійтеся та сміливо погоджуйтеся на пропозицію керівництва. Ваша старанність та цілеспрямованість дозволить вам швидко досягнути бажаної мети.

У середині тижня на вас чекає відрядження. Ви маєте можливість познайомитися з цікавими людьми, з якими у вас складеться не лише вдале робоче спілкування, але й згодом ви можете стати друзями.

На вихідних обов'язково знайдіть час, щоб провідати родичів. У суботу зробіть генеральне прибирання вдома, а в неділю можете здійснювати шопінг. Оновлення гардероба в цей період буде особливо доречним.

Сприятливий день: 21 листопада

Несприятливий день: 15 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 15 – 21 листопада 2021 для Риб

Астрологи радять Рибам не бути занадто самовпевненими. Адекватно оцінюйте свої можливості та займайтеся виключно тим, що зможете доробити до кінця. Початок тижня вдалий для додаткових робочих завдань, які принесуть вам фінансові надходження.

Середина тижня буде для вас максимально позитивною. Ви не лише реалізуєте значну частину своїх планів, але й отримаєте нову мотивацію, бажання працювати, досягати нових висот та творити щось нове.

В особистих стосунках настане період гармонії та взаєморозуміння. Ви зможете налагодити зі своєю коханою половинкою всі процеси, які раніше вам заважали та знайдете мудрі компроміси.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 15 листопада