Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку, радить Близнюкам звернути особливу увагу на своє особисте життя. Левів чекають приємні моменти в любовній сфері. Читайте гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Овна

Астрологи радять Овнам поставити собі за мету цього тижня якомога частіше виходити зі своєї зони комфорту. Нічого не бійтеся і йдіть лише вперед. Пам'ятайте, що ви сильніші за свої страхи та можете досягнути всього, чого тільки захочете.

Зверніть особливу увагу на своє здоров'я. Постарайтеся не гуляти занадто часто, адже можете легко захворіти. Четвер – вдалий день для походу до стоматолога. Загалом цього тижня справи на роботі покращаться, а керівництво навіть запропонує вам збільшення зарплати.

Вихідні варто присвятити надолужуванню незроблених справ за тиждень. Складіть собі чіткий план завдань, які ви маєте виконати. У неділю до вас можуть завітати гості, тому попередньо сплануйте собі цей день вдома, поруч з рідними.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 10 грудня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Тельця

Цього тижня на Тельців чекає дуже багато роботи. Ви буквально будете розриватися між роботою та особистими справами, втім астрологи зазначають, що ви зі всім впораєтеся. Не бійтеся просити про допомогу близьких людей.

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Керівництво дасть вам можливість проявити себе, тому постарайтеся не упустити можливість показати себе з кращої сторони. Попри завантаженість не забувайте робити собі перерви та переключатися на другорядні справи, адже якщо будете увесь час зосереджені на чомусь одному, то можете швидко перегоріти.

На вихідних Тельців чекає радісна звістка від коханої половинки. Також в цей період рекомендовано планувати відпустку. Є всі шанси, що ви натрапите на хорошу пропозицію. Субота – вдалий день для покупок, втім підходьте до них з розумом. Скуповувати все, що вам подобається – не варто.

Сприятливий день: 12 грудня

Несприятливий день: 7 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня треба звернути особливу увагу на своє особисте життя. Поруч з вами людина, яка зі всіх сил старається вам догодити та побудувати гармонійні стосунки. Астрологи радять вам уважніше придивитися до вчинків та зробити правильні висновки.

На роботі та вдома у вас може виникнути багато конфліктів. Астрологи не радять вам тримати увесь негатив у собі, адже він може згубно позначитися на вашому самопочутті. Навіть якщо ви в чомусь праві і точно це знаєте, наберіться сміливості все одно вибачитися перед людиною, щоб згладити ситуацію.

Вихідні вдалі для роздумів над майбутнім. Якщо ви хочете придбати в новому році квартиру чи машину, добре подумайте над своїми доходами та за яких умов їх можна збільшити. Незабаром вам чекають глобальні зміни, тому готуйтеся до них серйозно.

Сприятливий день: 9 грудня

Несприятливий день: 11 грудня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Рака

Астрологи радять Ракам цього тижня приділити час сімейним справам. За останній період у вас накопичилося чимало завдань, які треба вирішити. Тиждень обіцяє бути сприятливим у фінансовому плані. Всі ваші проєкти виявляться успішними та принесуть вам чималий дохід.

Період вдалий для знайомств. Не бійтеся спілкуватися з людьми, яких вперше бачите. Вам потрібно налагоджувати соціальний контакт, тому будь-яка розмова принесе вам користь. Ймовірно, в майбутньому ці люди можуть стати вашими хорошими друзями, або ж просто добрими приятелями.

Вихідні пройдуть досить натхненно і цікаво. Ви будете перебувати в гарному настрої, тож проведете дні так, як завжди хотіли. Неділя – чудовий день для прогулянок вашими улюбленими місцями.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 7 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Лева

Цього тижня на Левів чекають приємні моменти у любовній сфері. Астрологи кажуть, що вам бажано більше прислухатися до свого партнера. Загалом тиждень варто присвятити сумлінній праці. Вас чекає багато справ, але чим швидше ви їх зробите, тим швидше зможете відпочивати.

Середина тижня вдала для відряджень. Зміна обстановки, інше місто та нові люди подарують вам натхнення та настрій до нових звершень. Життя може подарувати вам деякі зміни, до яких ви не будете готовими, втім астрологи зазначають, що вони підуть вам лише на користь, тому боятися їх не варто.

Не бійтеся брати на себе відповідальність. Якщо ви щось придумали і вже навіть почали діяти – доведіть це до кінця. Зробіть це насамперед для себе.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 11 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Діви

Цього тижня Дівам треба бути особливо обережними зі своїми речами, особливо у громадському транспорті, адже можете натрапити на шахрая. У стосунках з рідними виключіть впертість, оскільки вона ні до чого доброго не приведе.

Середина тижня сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Внутрішньо ви будете дуже напруженими, тому вам потрібно знайти спосіб розслабитися.

Турбуйтеся про своє здоров'я. Дбайте про свій імунітет і тепло одягайтеся. Субота вдала для початку нової справи. Якщо у вас давно був намір щось змінити у своєму житті – можете починати робити вже перші кроки.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 8 грудня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Терезів

Тиждень вдалий для нових знайомств та вигідних пропозицій. На ваш кар'єрний зріст може вплинути людина, яка довго працює з вами у компанії. Початок тижня вдалий для освоєння чогось нового. Присвятіть цей час навчанню та саморозвитку.

Терези увесь період будуть сконцентровані на роботі. У вас будуть більші навантаження, ширші обов'язки та нові справи, втім якщо ви все швидко опануєте, то зовсім скоро можете очікувати на фінансову винагороду. Ваш досвід та ідеї дадуть непоганий результат.

В особистому житті все складеться добре. Ви зрозумієте для себе кілька важливих моментів, які не дозволять вам зробити неправильний вибір. На вихідних можете планувати відпустку. Маєте всі шанси обрати за хорошою ціною тур в теплу країну, або натрапити на дешеві квитки.

Сприятливий день: 6 грудня

Несприятливий день: 8 грудня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Скорпіона

На Скорпіонів чекає цікавий та насичений тиждень. Ви маєте шанс виправити минулі помилки та зітхнути з полегшенням. На роботі вас чекає успішний період. Всі негаразди завершаться, тож ви зможете працювати у спокійному темпі.

Астрологи кажуть, що вам треба подумати над джерелом додаткового доходу. Цілком можливо, що керівництво дасть вам підробіток. Звертайте увагу на потреби дітей. Останнім часом ви занадто багато приділяли себе роботі та не чули своїх рідних, настав час виправляти ситуацію.

Вихідні вдалі для реалізації планів. Відпочинок залишіть на вечір, в вдень спробуйте зробити все, що не встигли за тиждень. Цілком ймовірно, що у неділю здійсниться ваше скромне бажання, про яке ви невпинно думали. Багато завдань в цей період зрушаться з мертвої точки.

Сприятливий день: 10 грудня

Несприятливий день: 12 грудня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Стрільця

Цього тижня у Стрільців не передбачається проблем з фінансами, втім можуть з'явитися несподівані витрати на вирішення питань, що пов'язані з житлом. Не треба чекати нового року, щоб переїхати в квартиру з кращими умовами. Виділіть час на пошуки житла вже зараз.

Ваша кохана половинка може вас несподівано здивувати. Цілком ймовірно, що вона готує для вас сюрприз про який ви навіть не здогадуєтеся. Будьте цього тижня активними: більше працюйте, гуляйте, йдіть на контакт з колегами чи спілкуйтеся з друзями.

Постарайтеся нікому не розповідати про свої плани та цілі, нехай це буде ваша маленька таємниця. Не забувайте телефонувати батькам або ж за можливості, відвідувати їх. Самотнім представникам знаку варто менше думати про негатив. Увесь час віддавайте саморозвитку та не зациклюйте свою увагу на пошуку другої половинки.

Сприятливий день: 7 грудня

Несприятливий день: 6 грудня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Козерога

На Козерогів чекає чудовий період, сповнений гармонії. Успіх вас чекає на роботі та в особистому житті. Всі ваші бажання під кінець року почнуть здійснюватися. У понеділок чекайте дзвінка від людини, з якою ви давно втратили зв'язок.

Ваша впертість та завзятість допоможе вам вирішити всі справи швидше, ніж ви думали. Астрологи радять вам відкинути будь-які переживання та почати виконувати найсміливіші бажання. У вівторок вам може приснитися поганий сон, однак не варто ним перейматися, оскільки нічого лихого для вас він не передбачає.

На вихідних будьте обережними зі спортом. Постарайтеся не перевантажувати себе фізичними вправами. Не вимучуйте себе за один раз, краще розбити одне довге тренування на кілька разів, поки не відчуєте в собі сили.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 10 грудня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Водолія

Для Водоліїв настав ідеальний час повного оновлення. Ви нарешті зможете позбутися негативних думок, які вас переслідували дуже давно та відпустити ситуацію, яку ви не в силах змінити. Зробіть генеральне прибирання в оселі та позбудьтеся всього, що вам непотрібно. Очистіть простір навколо себе, щоб у ваше життя увійшло щось достойне.

Впродовж тижня у вас дуже багато зустрічей з колегами та друзями. Не скасовуйте їх, адже розмова з ними допоможе вам розкрити у собі потенціал. Ви з головою зануритеся в нові ідеї та плани, які принесуть вам величезне задоволення.

Вихідні вдалі для фізичних навантажень. Ви не зможете нашкодити організму, якщо все будете виконувати чітко за інструкціями тренера. Вечори проводьте за читанням книг та іншої корисної літератури.

Сприятливий день: 12 грудня

Несприятливий день: 7 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 6 – 12 грудня 2021 для Риб

На Риб чекає виснажливий тиждень. Окрім великого обсягу роботи, вам доведеться приділити чимало часу на вирішення особистих питань. Матеріальної допомоги та моральної підтримки від коханої людини не чекайте, робіть все самі та покладайтеся лише на власні сили.

На роботі дотримуйтеся дисципліни. Не варто витрачати час на соціальні мережі та пусті балачки, оскільки ви лише намарно витратите цінний час. Після робочого дня можете переключатися на власні завдання, які також потребують від вас особливого терпіння та скрупульозності.

У всьому дотримуйтеся золотої середини. Не сумуйте і не квапте подій, тоді все станеться найкращим для вас чином. Вихідні присвятіть родині, прогулянкам з друзями та маленьким життєвим радощам.

Сприятливий день: 8 грудня

Несприятливий день: 9 грудня