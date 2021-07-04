Гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку прогнозує Дівам період організаторської діяльності. Скорпіонам треба зосередитися на собі та власних бажаннях. Читайте гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Овна

Цього тижня Овнам буде важко увійти в робочий ритм. Ви часто будете відчувати злість та роздратування від того, що нічого не встигаєте, а вільний від роботи час забиратиме ваша додаткова робота. Для того, щоб виконати те, що ви запланували – постарайтеся прокидатися щодня на годину швидше, ніж зазвичай.

За прогнозами астрологів новий тиждень вдалий для запису на йогу. Найкращими днями для першого заняття стануть субота чи неділя. Йога – чудовий спосіб відволіктися від проблем та позбутися від непотрібних думок, зняти стрес та покращити настрій. Ймовірно, на йозі ви зустрінете цікавих людей, які стануть в майбутньому вашими хорошими друзями.

На вихідних присвятіть час покращенню побутових умов. Це вдалий період для пошуку нової квартири чи купівлі квартири. Не шукайте завжди якогось кращого часу, живіть теперішнім, а не майбутнім.

Сприятливий день: 7 липня

Несприятливий день: 9 липня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Тельця

Тельцям цього тижня треба слідкувати за своїми фінансами. Ймовірно, вам доведеться наприкінці тижня витратити чималу частину коштів, тож економія вам не завадить. Загалом тиждень видасться спокійним та позитивним.

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На початку тижня розберіться з тими завданнями та цілями, які ви поставили собі на початку липня. Слідкуйте за своїм здоров'ям в ці дні. Якщо помічаєте хоч якісь проблеми – запишіться на прийом до лікаря. Жінкам астрологи радять особливу увагу звернути на спину.

На вихідних не варто намарно витрачати свій час. За можливості відправтеся в гості до батьків чи близьких родичів. Також бажано допрацювати деякі робочі завдання, які "висять" у вас декілька днів. Секрети навіть найкращим друзям розповідати не рекомендовано, поки що тримайте все при собі.

Сприятливий день: 8 липня

Несприятливий день: 11 липня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Близнюків

Тиждень для Близнюків виявиться непростим, втім буде вдалим. Ділове навантаження може створити деяку напругу. Астрологи не радять перевтомлюватися, краще вільний час приділіть своїй сім'ї.

Не бійтеся розлучатися з неприємними для вас людьми, чи речами, які нагадують вам про якісь події в житті. Не тримайтеся за минуле. Все, що вас чекає – це майбутнє, тому нехай минуле залишається в минулому.

На вихідних варто зробити певне перезавантаження. Спробуйте вимкнути телефон та присвятити час тиші та спокою. Подумайте над майбутніми планами, над тим, що вдалося вам реалізувати, а що ні. Неділя – день самоаналізу та налагодження душевної рівноваги.

Сприятливий день: 7 липня

Несприятливий день: 9 липня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Рака

Ракам треба забути про всі страхи і рухатися тільки вперед. Не бійтеся вийти зі своєї зони комфорту, адже на вас чекає захоплюючий період. Будьте конкретними у своїх мріях та цілях, лише таким чином ви зможете швидше досягнути результатів.

В середині тижня у вас буде чудова можливість провести вільний час з рідними людьми. Постарайтеся відкинути всі робочі питання та просто насолоджуйтеся прекрасним літнім періодом. Такий відпочинок для вас стане корисним, оскільки перевтома може спровокувати недосипання та стрес.

Вихідні проведіть з користю наповнюючи суботу і неділю інтелектуальним змістом: прочитайте художню літературу, мотиваційну книжку, інтригуючий фільм, можете відвідати картинну галерею чи виставу.

Сприятливий день: 11 липня

Несприятливий день: 7 липня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Лева

Цього тижня на Левів чекають позитивні зміни. На роботі справи підуть вгору, вдома ви зможете вирішити всі побутові завдання, в особистому житті на вас чекає нова хвиля романтичних стосунків. Завдяки енергії, яка буде бити ключем, астрологи радять все виконувати вчасно і не відкладати справи на потім.

Також в цей період добре почати складати гроші на мрію. Розпишіть скільки коштів вам треба відкладати щомісяця для того, щоб купити квартиру, машину або ж якусь країну. У четвер вас чекає багато зустрічей з цікавими людьми, які вас надихнуть та змусять рухатися вперед з ще більшою інтенсивністю.

Не забувайте про правильне харчування. Ви давно перестали відслідковувати їжу, яка потрапляє у ваш організм. Поступово почніть відмовлятися від фаст-фуду, сухариків та чіпсів, майонезів, напівфабрикатів та газованих солодких напоїв. За можливості на вихідних було б добре зайнятися спортом.

Сприятливий день: 10 липня

Несприятливий день: 9 липня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Діви

Дівам цього тижня найкраще вдаватиметься організаторська діяльність. Ви зможете чітко розподілити час, щоб встигнути все довести до кінця на роботі та присвятити час домашнім справам. Від початку тижня ви відчуєте у собі впевненість, тож зможете з легкістю розпочати будь-яку справу.

Астрологи радять слідкувати за їжею. Відмовтеся від зайвих порцій та нічних переїдань. Такий піст від додаткових порцій, які могли б потрапити у ваш організм зможе його хоч трохи очистити. У середу не варто починати жодних нових справ, краще займіться завершенням того, що розпочали раніше.

Вихідні підійдуть для розв'язання рутинних завдань по дому. У суботу зранку можете закладати фундамент всьому, що приносить вам задоволення: запишіться на плавання чи футбол, знайдіть країну в яку плануєте поїхати, або визначіться з маркою автомобіля, який ви хочете придбати.

Сприятливий день: 5 липня

Несприятливий день: 6 липня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Терезів

Астрологи прогнозують Терезам цього тижня завершення всіх давно розпочатих справ. Вам буде добре вдаватися все, що ви ніяк не могли завершити до кінця раніше. В першій половині тижня можете здійснювати процедури для здоров'я душі і тіла.

В середині тижня у вас можуть виникнути цікаві ідеї та бажання. Рекомендовано одразу їх застосувати до дії, оскільки якщо не зробите навіть кроку для втілення в реальність своїх ідей, зовсім скоро це хтось зробить замість вас. Від стрижки у п'ятницю та суботу варто відмовитися.

На вихідних Терезів чекає чудовий настрій. Вам не доведеться нікуди їхати і поспішати, тож ви можете поніжитися в ліжку досхочу та провести дні так, як вам заманеться. Серйозних справ та зустрічей не передбачається. Самотні представники знаку мають всі шанси закохатися в об'єкт своєї симпатії.

Сприятливий день: 10 липня

Несприятливий день: 8 липня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня треба зосередитися на собі та власних бажаннях. Не перекладайте планування та постановку цілей з одного дня на інший. Астрологи радять раціонально використовувати свої гроші та ставитися до них бережно. Витрачання "на право і ліво" не приведуть до добра, оскільки у період життя, коли вам будуть потрібні кошти ви залишитеся без нічого.

Проявляйте свої таланти в цей період, зорі будуть на вашому боці та всіляко допомагатимуть по-новому розкритися для своїх близьких. Дні будуть вдалими для вивчення іноземної мови, запису в автошколу чи переїзду в нову квартиру.

Представникам знаку, які нещодавно розлучилися, астрологи радять відпустити минуле і більше на ньому не зациклюватися. Попереду вас чекає прекрасний період, який змінить ваше життя на краще.

Сприятливий день: 10 липня

Несприятливий день: 11 липня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Стрільця

На Стрільців чекає важкий та виснажливий тиждень. На вас зваляться дуже багато справ по роботі та в особистому житті. Проте вже до п'ятниці вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчання. У середу займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати. Зекономлені кошти вам знадобляться вже зовсім скоро.

Порада цього тижня – берегти спокій у будь-якій незрозумілій ситуації. Час на роздуми піде вам лише на користь. Якщо ви захочете змінити місце роботи, то зорі цьому успішно сприятимуть.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 8 липня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Козерога

Пріоритетом нового тижня стане правильне планування часу на роботі і вдома. Варто уникнути непотрібних поїздок та зустрічей. Будьте самостійними у прийнятті рішень. Цього тижня це стане вашою маленькою перемогою. Відмовтеся від чужих та необов'язкових справ.

Новий тиждень подарує вам особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати, тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

На вихідних уникайте галасливих компаній. Проведіть вільний час зі своєю сім'єю та коханою половинкою. У спокійній та тихій обстановці подумайте над тим, куди ви хочете рухатися далі. Поговоріть зі своїм партнером про майбутні перспективи.

Сприятливий день: 8 липня

Несприятливий день: 11 липня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Водолія

Водоліям цього тижня не можна пускати любовні проблеми на самовплив. Якщо ви не почнете діяти, то в середині тижня вас можуть очікувати не надто приємні новини. Розберіться вже зараз зі своїми почуттями.

Постарайтеся бути м'якшими у своїх висловах та не поранити кохану людину. Вже до кінця тижня конфлікти вичерпають себе. Окрім цього, астрологи радять Водоліям попрощатися з людьми, які тягнуть їх на дно і не дають розвиватися.

Вже на вихідних увесь тягар мине і ви зможете знайти щось нове і надихаюче. Скористайтеся усіма можливостями та проявіть себе належним чином. У неділю вас чекатиме приємний сюрприз від близьких.

Сприятливий день: 6 липня

Несприятливий день: 8 липня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 5 –11 липня 2021 для Риб

Цього тижня Риби зможуть досягнути успіху лише тоді, якщо будуть оцінювати критично не лише себе, але й оточуючих. Ви будете максимально собою пишатися, оскільки докладете всіх зусиль, щоб стати кращими та вдосконалити своє життя. Будь-який вибір, який вам прийдеться прийняти – буде правильним, тож покладайтеся лише на власну інтуїцію.

Частіше прислухайтеся до себе і запитуйте чого саме ви хочете від цього життя. Такі думки підштовхнуть вас на нові ідеї і цілі, які з часом приведуть вас до вражаючих результатів. Астрологи радять поки що відтермінувати відпочинок, навіть, якщо ви дуже його чекали.

Увесь свій час зараз приділіть лише собі та колу оточення, з яким ви товаришуєте. Якщо є людина, яка на вас погано впливає – не бійтеся розірвати дружбу, яка вас лише гнітить.

Сприятливий день: 5 липня

Несприятливий день: 7 липня