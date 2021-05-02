Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає цікавий та насичений період. На тих, хто буде старатися та посилено працювати – чекає успіх. Читайте гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Овна

Тиждень для Овнів почнеться напруженими днями, однак впоратися з проблемами вам допоможе спорт та внутрішня самодисципліна. Якщо ваше тіло та розум буде в тонусі – у вас виникнуть нові ідеї, цікаві проєкти та бажання створити щось неординарне та якісне.

Самотнім представникам знаку варто вимкнути в собі сильне бажання знайти другу половинку. Зустріч, яка буде дана вам долею станеться випадково і тоді, коли ви зовсім не будете цього очікувати.

На вихідних влаштуйте собі повний релакс. Не обтяжуйте себе справами, які не встигли зробити. Краще все правильно структуруйте і перенесіть на наступний тиждень. Дозвольте собі провести час у своє задоволення.

Сприятливий день: 5 травня

Несприятливий день: 8 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Тельця

Для Тельців новий тиждень буде нелегким. Вам буде не просто вийти з депресивного стану, який нападе на вас зненацька. Замість того, аби заритися у ковдру та провести увесь свій вільний час у телефоні – займіться приємними справами. Складіть собі план на майбутнє та подумайте над цінностями. Не дозволяйте іншим тримати над собою верх.

У четвер ви зможете вирішити важливі питання, які вас вже давно турбують. У п’ятницю відмовтеся від необов’язкових справ. Робіть лише те, що вважаєте за потрібне.

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На вихідних зосередьтеся на особистісному розвитку. Вільний час присвятіть на користь книгам та іншим навчальним матеріалам. Слухайте нових музичних виконавців, дивіться культові фільми та дізнавайтеся про нових митців. Загалом, сплануйте свій відпочинок так, щоб він пройшов для вас з користю.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 5 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня треба звернути особливу увагу на харчування. Якщо ви хочете схуднути, то постарайтеся відмовитися від солодкої та жирної їжі. Щодо особистого життя, астрологи радять не дозволяти переживати за події, які рано чи пізно таки мали статися.

Ви відчуєте приплив бадьорості, який позитивно позначиться на вашій працездатності. Середа - сприятливий день для занять спортом або прогулянок на свіжому повітрі. Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти. Також в середині тижня чекайте на премію.

Наприкінці тижня стримайте свій запал і амбіції, а вільний час проведіть на самоті: почитайте, послухайте улюблену музику. В суботу не поспішайте приймати серйозні рішення в особистій сфері.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 9 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Рака

Для Раків тиждень пройде досить цікаво. Астрологи радять вам позбавитися невпевненості в собі, щоб швидше досягнути успіху. Навчіться самостійно покращувати собі настрій та приймати важливі рішення, без допомоги інших. Робочі завдання не відкладайте, постарайтеся їх виконувати вчасно.

В особистому житті вас чекають приємні моменти. Після щирої розмови з вашою половинкою, можете очікувати на міцні та надійні стосунки. У середу ви отримаєте чимале фінансове надходження. Придбайте за отриману зарплатню техніку, про яку давно мрієте.

На вихідних зосередьтеся на собі та власних бажаннях. Більше уваги звертайте на виховання дітей. Перед вами відчиняться всі двері, а всі питання вирішуватимуться легко та просто.

Сприятливий день: 4 травня

Несприятливий день: 8 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Лева

Левам цього тижня треба чітко йти до своєї мрії. Вам треба відновити свій життєвий баланс і рухатися у тому векторі, який вам дійсно важливий. Цілком ймовірно, що той список справ, який вам доведеться виконати на роботі трохи зіб'є вас з колії, однак не забувайте про те, що є невідкладні завдання, які ви повинні зробити.

Для того, аби розпочати міцні стосунки, вам потрібно відпустити минуле. Пам'ятайте, що чим більше ви будете до нього повертатися, тим більше ви будете опускати нові можливості у майбутньому. Зберігайте позитивний настрій та гострий розум і ви будете неодмінно задоволені отриманим результатом.

На вихідних ви будете почувати себе піднесено. Проявляйте свої таланти та захоплюйте інших своїми здібностями. Нові знайомства для вас будуть вкрай вигідними та приємними.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 9 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Діви

Цього тижня на Дів чекає успіх, процвітання та гарний настрій. Кожен день буде позитивно складатися, вас чекатимуть цікаві зустрічі та приємні сюрпризи. Тиждень сприятливий для будь-яких починань та реалізації задуманого. Зосередьтеся на роботі та прикладайте максимум зусиль. Все, у що ви вкладатимете зусилля принесе результат.

Постарайтеся не обговорювати людей і стати добрішими. Ви одразу помітите, як зміниться ваш внутрішній стан, покращиться самопочуття, посилиться внутрішня енергія. У вівторок ввечері відвідайте цікавий захід зі своїми друзями. Можливо, ви зустрінетеся зі своїм майбутнім коханням всього життя.

Вихідні присвятіть мистецтву. Дізнайтеся про нових художників, відвідайте музей, дивіться документальні фільми та читайте відповідні книжки. Рідні та близькі будуть тішитися вашим досягненням.

Сприятливий день: 6 травня

Несприятливий день: 8 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Терезів

Енергія Терезів увесь тиждень буде бити ключем та заряджати усіх навколо. Зірки благополучно будуть підвищувати вашу активність. Проте у вас можуть з'явитися заздрісники, які виведуть вас з рівноваги, і вам буде не дуже легко.

Четвер – вдалий час для облаштування квартири. Якщо ви довго хотіли, щоб ваша кімната стала красивішою – беріться до справи. У п’ятницю не рекомендується відвідувати перукарню, адже цей день несприятливий для зміни іміджу.

На вихідних вдома буде надто багато справ, які ви не встигатимете осилити, на роботі справи йтимуть в шаленому потоці, тож вам доведеться перепрацьовувати. Однак не зважаючи на швидкий темп життя, вам вдасться все подужати та добре виконати.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 7 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня рекомендовано позбутися від ліні, адже на вас чекає приємна перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові та складні проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру чи захочете змінити місце роботи.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням. Відмовтеся від шкідливої їжі, почніть правильно харчуватися та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 3 травня

Несприятливий день: 9 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Стрільця

Астрологи радять Стрільцям позбутися від старих і непотрібних речей. Таким чином ви впустите у своє життя щось нове та цікаве. Звільнивши шафу від непотрібного вбрання ви відчуєте значне полегшення.

Увесь тиждень ви будете рішучими та амбітними. Зірки сприятимуть купівлі дороговартісного товару, в якому ви маєте велику потребу. Будьте вірними собі: якщо вам хтось розкаже секрет, не намагайтеся його комусь переповісти. Від цього буде залежати багато що.

Зберігайте енергію й оптимізм навіть у найскладніших ситуаціях. Вихідні не варто проводити на самоті. Зберіть компанію друзів і відправтеся на пікнік чи мініподорож.

Сприятливий день: 4 травня

Несприятливий день: 8 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Козерога

Новий тиждень для Козерогів буде досить сприятливим. Усі ваші хороші вчинки повернуться до вас сторицею. Слідкуйте за своїм характером та емоціями. Вам щаститиме увесь тиждень, тож насолоджуйтеся своїм успіхом.

У вас з'явиться додаткова мотивація та впевненість в усьому до чого ви беретеся. Виділіть серед тижня час на покупки. Шопінг принесе вам масу позитивного настрою. Рекомендується інвестувати гроші у навчання.

На вихідних погодьтеся на спонтанну пропозицію. Субота почнеться з приємної несподіванки та квітів. У вас буде романтичний день, який запам'ятається вам надовго.

Сприятливий день: 5 травня

Несприятливий день: 7 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Водолія

Цього тижня фінансові питання Водоліїв вийдуть на перший план. Значну частину грошей вам доведеться витрати на важливі покупки, тож постарайтеся зекономити їх там, де це можливо.

Тиждень наділить вас життєвими силами, зміцнить впевненість у собі та дозволить вам подумати про цінності і відновити внутрішню рівновагу. Ви зможете багато чого добитися, активно проявити себе та притягнути у своє життя багатьох однодумців. У вас все вийде, головне – старайтеся не піддаватися своїм слабкостям.

На вихідних займіться собою, своїм здоров'ям. Уникайте інтриг та пліток, яких буде навколо вас дуже багато. Враховуючи те, що ви взяли на свої плечі позицію лідера, не відставайте у саморозвитку: багато читайте, дізнавайтеся нове, відвідуйте театри, виставки та музеї.

Сприятливий день: 9 травня

Несприятливий день: 6 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 для Риб

Для Риб тиждень видасться трохи напруженим. Доволі довгий період ви не можете себе достатньо віддавати роботі та сім’ї. Вам потрібно взяти невелику відпустку та перезавантажитися від багатьох справ, які "висять" у вашій голові. Дайте собі трохи відпочинку: переключіться на перегляд нового серіалу, фільму, читання книжки. Будь-який відпочинок дасть вам прилив сил.

В середині тижня астрологи обіцяють вам покращення настрою та самопочуття. У вас виникнуть цікаві ідеї, які ви захочете якнайшвидше реалізувати. Також рекомендовано скласти план всіх задуманих планів.

Водіям автомобілів варто бути обережними на дорогах. Не відволікайтеся в салоні на розмови з пасажирами. На вихідних займіться генеральним прибиранням своєї оселі. Порядок покращить ваш настрій та створить затишну атмосферу.

Сприятливий день: 8 травня

Несприятливий день: 3 травня