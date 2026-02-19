Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, у яких все піде вперед і в професійному, і в особистому житті. Зорі зараз на їхньому боці, розповідає Made In Vilnius.

Читайте також Їм не страшно бути самотніми: 3 знаки зодіаку, які розквітають поза стосунками

Лев

Гороскоп для Левів

Леви нарешті відчують, що немовбито повертаються в гру. Вони стають магнітом для корисних знайомств, а удача допоможе витиснути максимум з усіх пригод.

В професійному житті настає сприятливий час для переговорів, а на когось очікує підвищення. Паралельно прийде нестримне бажання повернутися до спорту. Відмовки на кшталт "з понеділка" більше не працюють. Треба діяти зараз!

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Козороги входять в один з найсильніших періодів у 2026 році. Те, над чим ви так довго працювали, починає приносити результат. Це не просто спалах. Ви вже вибудували фундамент, який працюватиме на вас упродовж років.

Головне – не зменшувати вимоги до себе. Але також не варто входити у постійні перегони. Дозвольте собі насолодитися теперішнім результатом.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Здається, Стрільці будуть справжніми улюбленцями долі упродовж наступних тижнів. Астрологи наполегливо радять не ігнорувати запрошення та відписувати усім людям. Ви нарешті позбудетеся від відчуття рутини. Разом з цим у ваше життя прийдуть нові люди, емоції та дуже цікаві експерименти.