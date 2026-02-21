Астрологи вважають, що деякі історії все ж не варто продовжувати. Нехай вони будуть залишатися в минулому. Але вирішувати саме вам, розповідає Astrology.

Читайте також 4 знаки зодіаку входять в один з найкращих для себе періодів у 2026 році

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Найближчим часом Близнюки можуть отримати повідомлення від старого друга, з яким було багато спільного. Однак все тоді зіпсувала одна сварка. Минули роки – і емоції вляглися. Саме зараз можна продовжити все по-іншому. Зорі підказують, що краще зустрітися та дати шанс один одному.

Риби

Гороскоп для Риб

Колишній знову спробує повернутися у ваше життя. Це може здатися "знаком долі", але добре подумайте, чи дійсно вартує вриватися в цю історію. Якщо людина колись зробила вам боляче, то є ризик, що все піде за тим самим сценарієм. Та все ж не забувайте, що люди таки змінюються. У будь-якому випадку важливо дивитися на дії, а не на слова.