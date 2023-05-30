Головні невдахи: названо 2 знаки зодіаку, яким не пощастить влітку

Два знаки зодіаку перебуватимуть під ударом долі влітку цього року. На них чекають невдачі та розчарування, кажуть астрологи.

Влітку удача для когось посміхнеться, а від когось відвернеться. Це може стосуватися двох знаків зодіаку – Овнів та Дів, передає 24 Канал.

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Овен

Літо може стати нелегким випробуванням для вашого особистого життя. Можуть початись непорозуміння з другою половинкою.

Астрологи радять зберігати спокій та витримку, не піддаватися на маніпуляції. Стриманість та контроль емоцій допоможуть успішно пройти це літо.

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Діва

Літо цього року принесе деяким представникам Дів проблеми на роботі. Начальство може бути незадоволеним вашою працею, а колеги перешіптуватимуться за спинами.

Будь-які поразки слід сприймати з честю. Спробуйте подумати про власну справу та її реалізацію. Головне – не загубіть впевненість у собі.

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