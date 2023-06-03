Літо – найкраща та найсприятливіша пора для подорожей та поїздок у нові місця, пише 24 Канал. Астрологи визначили, що найбільше влітку подорожуватимуть Овни, Раки та Терези.

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Овен

Овни обожнюють активний відпочинок та не можуть всидіти на одному місці. Влітку вони будуть часто їздити та відвідувати різні нові міста.

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Рак

Представники Раків матимуть безліч вільного часу влітку 2023. Тому витрачатимуть його з користю – їздитимуть у межах України та дізнаватимуться про нові красиві місця.

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Терези

Різноманіття подій чекає на представників цього знака зодіаку влітку. Серед них й активні подорожі. Можливо, навіть вдасться побачити нові країни та море.

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