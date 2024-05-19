4 знаки зодіаку, які цього літа будуть багато плакати

Для кількох знаків зодіаку літній період виявиться плаксивим. Навіть найменші дрібниці зможуть легко розчарувати та засмутити.

Так, Близнюки, Рак, Діва та Риби, влітку точно ніхто не позаздрить вашим сльозам, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Астрологи рекомендують зробити чималий запас носових хустинок, адже плакати доведеться багато. На жаль, навіть найменша дрібниця у побуті зможе викликати ріки сліз.

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Рак

Втримати негативні емоції в собі буде дуже складно. Щоб хоч якось зменшити напругу, намагайтесь уникнути конфліктів на роботі.

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Діва

Вашому оточенню доведеться дуже нелегко, адже хтось мусить заспокоїти, вислухати та дати пораду. Не соромтесь власних емоцій, а діліться ними з близькими. Вони завжди готові прийти на допомогу.

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Риби

У вашому житті є зрадник, який змусить чимало пролити сліз улітку. Ця людина може зробити дуже боляче та підставити у найвідповідальніший момент.

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